Le mannequin montréalais Rick Genest, mieux connu du grand public sous le nom de Zombie Boy, est mort, a confirmé son agence jeudi soir.

La cause du décès de l’homme de 32 ans, qui était entièrement tatoué sur le visage et le corps, n’a pas été confirmée.

Dans une publication sur sa page Facebook datant du début de l’après-midi de jeudi, l’artiste a partagé un poème qui ne semble pourtant pas un message d’adieu

«Toute la famille Dulcedo est sous le choc et peinée par cette tragédie. Zombie Boy, RICO, était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le rencontrer et le connaître. Icône de la scène artistique et du monde de la mode, cet innovateur, à contre-courant de la culture populaire, a su charmer tous les cœurs», a écrit l’agence Dulcedo, en précisant qu’elle avait été mise au fait du décès de Zombie Boy en début d’après-midi, jeudi.

«Merci ZB pour ces beaux moments en ta compagnie et pour ton sourire radieux», a-t-on poursuivi.

La gloire grâce à Lady Gaga

Zombie Boy, dont le visage était tatoué entièrement d’un squelette humain, a attiré l’attention d’un styliste de la chanteuse américaine Lady Gaga, qui a ensuite retenu ses services pour les besoins du clip «Born This Way», sorti en 2011 et devenu un succès mondial.

Après avoir été révélé par Lady Gaga, Zombie Boy a défilé pour Thierry Mugler et posé pour les magazines «GQ», «Vanity Fair» et «Vogue Hommes».

Né le 7 août 1985 à Châteauguay, en Montérégie, il a vécu dans les rues de Montréal une bonne partie de sa vie.