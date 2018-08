8 conseils pour garder sa voiture longtemps

Vous venez de vous acheter une nouvelle voiture et vous avez l’intention de la conserver pendant plusieurs années? Voici quelques trucs qui permettront à votre véhicule de bien vieillir et de vous rester fidèle le plus longtemps possible!

Respecter la période de rodage

Malgré toutes les technologies intégrées aux automobiles modernes, celles-ci ont encore besoin d’une période de rodage en début de vie. Durant les 3000 premiers kilomètres que votre voiture parcourra, évitez les accélérations brusques et limitez les hautes révolutions du moteur. À long terme, votre voiture vous remerciera!

Antirouille

L’hiver est particulièrement difficile pour la carrosserie des voitures québécoises. Alors à moins d’avoir l’opportunité de remiser votre véhicule de novembre à mai, un bon traitement antirouille s’impose. N’attendez pas que des traces de corrosion apparaissent!

Un bon lavage

Il ne faut pas en faire une maladie, mais le lavage occasionnel de votre voiture contribue à se débarrasser des saletés et du calcium qui, à la longue, peuvent favoriser l’apparition de rouille sur la carrosserie. Le cirage occasionnel de votre voiture permet aussi à la peinture de conserver un aspect plus jeune plus longtemps.

Ne pas lésiner sur les changements d’huile

Si les changements d’huile ont longtemps été recommandés à tous les 5000 kilomètres, les nouveaux moteurs et l’huile synthétique ont permis d’espacer ces entretiens obligés. Aujourd’hui, certains moteurs peuvent fonctionner avec la même huile pendant 15 000 kilomètres. Renseignez-vous à votre mécanicien à propos du type d’huile à utiliser et assurez-vous de respecter leurs recommandations quant à la fréquence des changements.

Écouter les recommandations d’entretien du constructeur

Outre les vidanges d’huile, une voiture a besoin de plusieurs entretiens au fur et à mesure où elle prendra de l’âge. Assurez-vous de bien respecter les recommandations du constructeur et de faire effectuer les entretiens nécessaires quand l’odomètre de votre véhicule atteindra certains plateaux.

Se garer à l’ombre

Si c’est possible, stationnez-vous à un endroit où votre voiture sera à l’abri du soleil. À long terme, votre peinture sera mieux protégée et l’intérieur de votre véhicule se préservera beaucoup mieux.

Vérifier les liquides

Quand vous faites le plein d’essence, prenez l’habitude d’ouvrir votre capot et de jeter un œil aux différents niveaux des liquides pour vous assurer que ceux-ci sont là où ils devraient être. Une habitude bien simple qui pourrait vous éviter bien des soucis!

Conduire intelligemment

Eh oui, la manière dont vous conduisez aura une influence directe sur la façon dont votre véhicule vieillira. Si vous avez l’habitude d’accélérer et de freiner brusquement à tout bout de champ, ne vous attendez pas à ce que votre voiture batte des records de longévité!