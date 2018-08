Cardi B partage une photo de grossesse à moitié nue

Cardi B est à l'aise dans son corps, et elle n'a pas de mal à le montrer. La rappeuse vient de partager de nouvelles photos du shooting qu'elle a réalisé juste avant la naissance de sa fille Kulture, le mois dernier. Dans les clichés, pris par Kollin Carter, elle pose dans un jardin, le bras posé sur son baby bump, son corps nu à peine caché par un drap en soie.

Cardi B semble apprécier son nouveau rôle de maman après deux années qui l'ont vue être propulsée sur le devant de la scène et son mariage avec le rappeur Offset, du groupe Migos. Elle a d'ailleurs mis sa carrière de coté pour s'occuper de sa fille, et a décidé d'annuler sa participation à la tournée mondiale de Bruno Mars, prévue à l'automne.

«Je crois que j'ai sous-estimé ce que ça voulait dire d'être maman. Non seulement je ne suis pas prête physiquement, mais je ne suis pas prête non plus à laisser mon bébé derrière moi, et les médecins m'ont dit que ce n'était pas bon pour elle d'être en tournée», avait-elle expliqué pour justifier son départ de la tournée.

La rappeuse semble impressionnée par sa fille, qui l'a rendue complètement gaga mais l'a également épuisée. «J'ai rencontré une personne qui est aussi exigeante que moi! Je n'arrive pas à croire que j'ai un boss. Je ne pensais pas que mon corps allait mettre aussi longtemps à guérir, je pensais que six semaines allaient suffire. Mais non. Je suis pétée de partout. Elle m'a cassée, vraiment. Elle a pris toute la force qu'il y avait dans mon corps», a-t-elle avoué en parlant de sa fille.