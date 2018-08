Des jeunes de la Mauricie avec le Cirque Éloize

Des jeunes de la Mauricie ont la chance incroyable de faire partie de la distribution du spectacle «Nezha, l’enfant pirate» présenté à la Cité de l'énergie, à Shawinigan.

Pénélope et Marika réalisent un rêve. Tout l'été, elles côtoient les acrobates du Cirque Éloize. Âgées respectivement de 18 et 17 ans, c'est leur deuxième spectacle d'envergure. Ces passionnées de gymnastique ont aussi fait partie de la distribution de Dragao l'été dernier.

«Le Cirque c'est une passion et de pouvoir être dans une production en Mauricie, à Shawinigan, d'où je viens! Je trouve ça magnifique», explique Marika Giguère.

Ils sont quatre jeunes de la région de la Mauricie à faire partie des bénévoles de la relève du cirque. Ils sont présents dans plusieurs numéros et s'occupent de l'animation avant le spectacle.

«Dans Dragao, j'étais aussi figurante. J'étais une des bonnets rouges, les petits méchants», raconte Pénélope Lambert. «Les artistes sont vraiment gentils, on est comme une grosse famille. Tout le monde s'entend vraiment bien. On n’est pas exclus, il n'y'a pas d'artistes et de bénévoles, c'est tout le monde ensemble pour le spectacle.»

Une expérience enrichissante

Est-ce que ce rêve pourrait devenir un jour le gagne-pain de ses deux artistes mauriciennes?

«J'aimerais peut-être faire ça plus tard», avoue Pénélope Lambert.

«Moi, je ne peux pas continuer en cirque à cause d'une blessure. C'est une façon pour moi de continuer ma passion», conclut Marika Giguère.

«Nezha» est présenté jusqu'au 18 août à la l'amphithéâtre Québecor.

Depuis le début de l'été, le spectacle affiche salle comble presque tous les soirs. Quelque 85% des spectateurs proviennent de l'extérieur de la Mauricie.