Des moments émotifs pour le père de Kim Racine

Le retour en cour ce vendredi du présumé meurtrier de Kim Racine, cette jeune femme tuée dimanche à Saint-Isidore, a été un moment émotif pour le père de la jeune femme.

Éric Racine était venu assister à la comparution de l'ex-conjoint de sa fille, Eugène Morin, accusé de meurtre au second degré. L’homme habite Halifax, mais il était important pour lui d’être sur place.

Lors de la première comparution, M. Racine était en route vers le Québec. C’était donc, ce vendredi, la première fois qu’il voyait Morin depuis qu’il était accusé du meurtre de sa fille. Le frère de la victime était aussi sur place

Pendant les procédures judiciaires, on pouvait lire beaucoup de colère sur leurs visages. Ils ont soutenu le regard de l’accusé tout au long de sa présence au tribunal.

«Dans une situation comme celle-là, on ne peut pas agir différemment. On est ému, c’est sûr. Évidemment, les dates sont reportées, et ainsi de suite. On verra ce qui va se produire», a déclaré M. Racine aux médias, à sa sortie de la salle d’audience. «C’est pour ma fille. On ne peut pas dire ce qui s’est passé, mais elle n’est plus là, et il y a quelqu’un qui va être tenu responsable.»

Eugène Morin est apparu ce vendredi pour la communication de la preuve de la poursuite à la défense. On a aussi appris que l’accusé a changé d’avocat. Les prochaines procédures auront lieu plus tard en août.

-D’après les informations de Mathieu Belhumeur