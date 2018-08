Des nuages et du soleil pour le week-end

Si les journées de vendredi et samedi seront plutôt nuageuses, celle de dimanche s’annonce parfaitement ensoleillée.

Vendredi, le ciel sera essentiellement nuageux presque partout sur la province. Des averses isolées sont à prévoir pour Saguenay, Rimouski et Sherbrooke. Côté températures, il fera 28 °C à Montréal et 26 °C à Québec, avec un indice Humidex qui pourrait atteindre 35.

La journée de samedi sera rythmée par une alternance de soleil et de nuages à Gatineau, Montréal, Québec, Saguenay, Rouyn-Noranda. Des risques d’averses sont à prévoir pour Saguenay et Montréal.

Dimanche et lundi seront sans aucun doute de belles journées estivales. Le soleil va dominer et les températures seront en hausse. Dimanche, le mercure affichera 32 °C à Montréal et 30 °C à Québec.