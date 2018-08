La tragédie d’Eastman, c'était il y a 40 ans

Le 4 août 1978, un important accident d’autobus marqua à tous jamais les résidents d’Eastman et d’Asbestos, dans les Cantons de l’Est.

Alors qu’ils venaient d’assister à une pièce au Théâtre de la Marjolaine, 47 membres de la Fraternité des malades et des handicapés d’Asbestos ont repris la route. Quelques minutes plus tard, les freins de l’autobus ont cessé de fonctionner, en pleine côte abrupte.

Seulement sept passagers ont réussi à sortir de l’eau vivants.

«Il y a avait un aumônier qui disait à l’une des seules survivantes: «aide-moi à sortir sinon je vais me noyer», mais elle lui a répondu « je ne peux pas sinon je vais moi-même me noyer.» Il a fallu qu’elle parte et le laisse là et il est effectivement décédé. Ce sont des histoires comme ça qui remontent à la mémoire et les corps qu’ils ont sortis de l’eau, dans des sacs... Ce n’était pas un très beau spectacle à voir», se souvient Claudette Gagner, une résidente d’Eastman qui habitait tout près du lieu de l’accident.

Michel Sénéchal a aussi de vifs souvenirs de cette journée d’été 1978, alors que les secouristes lui ont demandé de l’aide.

«On est allés chercher un policier et c’est là qu’on a retrouvé une personne à l’eau. On a pu la sauver. Ça fait 40 ans, mais c’est comme si c’était hier», de dire le témoin.

Sa conjointe, Agathe, se remémore la réaction de son fils, alors âgé de 13 ans.

«Il a vu l’autobus sortir de l’eau, et il a vu des visages à travers la fenêtre», raconte-t-elle, en faisant référence aux victimes qui sont restées prises à l’intérieur de l’autobus.

À ce jour, cette tragédie est considérée comme le deuxième accident routier le plus grave de l’histoire du Québec.

La triste première position revient à l’accident d’autocar des Éboulements, qui a coûté la vie à 44 personnes en octobre 1997.