L’assassin de John Lennon avait dit à sa femme qu’il allait l'abattre

Gloria Hiroko Chapman a révélé que son mari, Mark, lui avait confié son intention d’assassiner John Lennon deux mois avant de tuer le Beatle devant son domicile de New York.

C’est ce qu’elle a révélé lors d’une entrevue exclusive au Daily Mirror.

La femme de Mark David Chapman a affirmé qu’il n’avait jamais mis sa menace à exécution à l’époque à cause de son amour pour elle et avait insisté sur le fait qu’il avait jeté le pistolet qu’il comptait utiliser.

«Il est rentré à la maison (après un voyage à New York), me disant que pour se faire un nom, il avait prévu de tuer Lennon. Mais il a dit que mon amour l'avait sauvé.»

Pourtant, deux mois plus tard, alors que Gloria était à Hawaï, Mark Chapman est passé de la parole aux actes.

Dès qu’elle a appris que John Lennon avait été tué, Gloria a confié au Daily Mirror qu’elle savait que son mari était l’assassin.

Elle affirme toutefois que bien qu’elle savait que son mari prévoyait retourner à New York, elle ignorait qu’il y allait pour finalement assassiner le Beatle.

«Il m’avait dit qu’il avait jeté l’arme dans l’océan et je l’ai cru, mais il m'avait menti», a-t-elle raconté.

Gloria se souvient du 8 décembre 1980 comme si c’était hier.

«Ce fut l'une des nuits les plus sombres de ma vie. [...] Ma vie a radicalement changé cette nuit-là. J'étais maintenant Mme Mark David Chapman, l'épouse d'un meurtrier et non pas n'importe quel meurtrier, le meurtrier d’une victime connue et aimée par des millions de personnes à travers le monde», dit-elle.

Après l’arrestation de son mari, les proches de Gloria l’ont exhortée à divorcer. Mais ses profondes croyances religieuses l’ont poussée à demeurer auprès de lui.

Elle admet même avoir été violemment maltraitée par son mari au cours de leur première année de mariage.

«Il se fâchait contre moi facilement et à quelques reprises, il m’a blessée physiquement. Il a commencé à boire et entrait ivre. Mais j'ai pris nos vœux de mariage au sérieux. J'ai dit que j'aimerai Marc pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, malade et en bonne santé tant que nous vivrons tous les deux», a-t-elle mentionné.

Depuis 25 ans, Gloria et Mark ne sont autorisés qu’à passer 44 heures par année ensemble au cours de visites conjugales, où ils peuvent avoir de l’intimité dans une caravane.

Mark David Chapman est détenu à la prison de haute sécurité de Wende, à Alden, dans l’État de New York.

Après 38 ans derrière les barreaux, Gloria souhaite que son mari retrouve sa liberté alors que sa dixième demande de libération conditionnelle sera entendue le 20 août prochain.