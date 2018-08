Les agriculteurs s'entraident en cette année de récoltes difficiles

De nombreux producteurs de l'Est-du-Québec prennent part à l'Expo agricole de Rimouski cette fin de semaine. C'est une occasion pour eux s'entraider dans leur recherche de foin en cette année de récolte difficile.

Plusieurs agriculteurs participent aux compétitions de jugement d'animaux. D'ailleurs, l'Expo agricole qui est de retour pour une 75e édition mise beaucoup sur ce volet dans sa programmation. Plusieurs compétitions sont prévues jusqu’à dimanche.

Les producteurs rencontrés par TVA Nouvelles adorent le contact avec le public. L’événement qui attire chaque année plus de 35 000 visiteurs permet aux agriculteurs d'échanger sur leur réalité.

Les récoltes décevantes pour une deuxième année consécutive font mal, notamment pour le foin. Il y a aussi beaucoup d’entraide entre les différents producteurs, notamment pour trouver du foin.

«Ça nous fait du bien, on le sait qu’on a des problèmes au niveau du lait, du prix du lait de la sécheresse au Bas-Saint-Laurent, on est touché beaucoup ici à Rimouski. En se parlant, on s’entraide et on s’encourage», estime Nadia Lepage, présidente, Société d'agriculture de Rimouski.

«Il y a de l’entraide, mais tout le monde pense la même chose. On parle juste de cela cette semaine. Tout le monde parle du foin. Il va falloir se virer vers l’extérieur», a expliqué Régis Hudon de la Ferme Hudon.

Julie Gagnon de la Ferme Ciboulette dans le Témiscouata croit que ce genre d'événement permet de renforcer le lien d'appartenance entre les différents producteurs. L'Expo agricole permet de rencontrer certains confrères venant d'autres régions pour la recherche de foin.

L'opération Urgence foin a été déclenchée il y a deux semaines au Bas-Saint-Laurent pour aider les producteurs de la région.