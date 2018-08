Se faire opérer pour ressembler à un filtre Snapchat

De plus en plus d’Américains veulent subir des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler aux filtres que l’on retrouve sur les réseaux sociaux.

Selon un article publié jeudi dans le Journal de l’Association médicale américaine (JAMA), le phénomène de «dysmorphophobie de Snapchat» serait en pleine croissance au pays.

«Avant, les patients arrivaient en consultation avec des photos de célébrités pour leur ressembler. Un nouveau phénomène, baptisé "dysmorphophobie de Snapchat", les amène à vouloir ressembler aux versions filtrées d’eux-mêmes», a écrit le dermatologue Neelam A Vashi.

Les patients exigeraient donc des médecins une version «filtrée» d’eux-mêmes avec des lèvres plus pulpeuses, de plus grands yeux et un nez plus fin.

«Cette tendance est alarmante, car les filtres appliqués aux selfies font apparaître un physique inaccessible et réduisent la frontière entre la réalité et le fantasme pour ces patients. Dans de tels cas, on ne préconisera pas une intervention chirurgicale (...) mais un traitement psychologique.»

Une enquête menée en 2017 montre que 55% des chirurgiens esthétiques rapportent avoir vu des patients qui voulaient améliorer leur apparence sur leur selfie contre 42% en 2015.