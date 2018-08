Son chat euthanasié «par erreur»

Une résidente de Québec dénonce «une série d’erreurs» qui ont mené à la mort de son chat Robin, cueilli dans la rue par un refuge et euthanasié six jours plus tard alors qu’il lui semblait «en parfaite santé».

Robin, âgé de cinq ans, était porté disparu depuis six jours dans le quartier Saint-Sauveur quand sa propriétaire, Isabelle Hudon, l’a repéré, mercredi, sur le site du refuge Les Fidèles moustachus, une entreprise privée à qui la Ville de Québec confie ses services animaliers.

La résidente de 35 ans téléphone aussitôt à l’entreprise pour récupérer son compagnon roux au plus vite. Comme elle se trouve à l’extérieur de la région, c’est un ami qui ira le chercher. La préposée n’y voit aucun problème.

Mais quand cet ami se présente au refuge, deux heures plus tard, il découvre que Robin a été euthanasié. Un employé contacte personnellement Mme Hudon pour lui annoncer la terrible nouvelle.

«Pas normal»

«C’est complètement illogique», s’indigne la dame au bout du fil. «Ce n’est pas normal qu’ils aient tué mon chat alors qu’on s’en venait le chercher et ce n’est pas normal qu’ils tuent des chats en santé après si peu de temps», poursuit-elle, en entrevue.

Mme Hudon reconnaît que son camarade ne portait pas de médaille parce qu’il ne supportait pas son collier. Elle ignorait aussi que le service de micropuçage était si accessible.

Malgré tout, elle se demande «pourquoi un refuge prend du temps et de l’énergie pour récupérer un chat qui ne dérange personne et qui se promène le jour» et se questionne sur le protocole qui mène à l’euthanasie.

Délai respecté

Le refuge des Fidèles moustachus confirme qu’une citoyenne du quartier Saint-Sauveur a demandé son intervention pour capturer le chat qu’elle croyait dans le besoin.

Quand Mme Hudon a téléphoné au refuge mercredi matin, Robin venait d’être euthanasié, sauf que l’information n’était pas encore disponible dans le système informatique.

Isabelle Hudon prétend que son chat était en «parfaite santé», mais l’examen du vétérinaire a révélé une parodontie avancée, une maladie aux gencives qui requiert une chirurgie, selon le propriétaire du refuge, Samuel Côté.

L’entreprise fait son possible pour traiter les problèmes de santé qu’il est possible de soigner à peu de frais, mais les chirurgies sont trop coûteuses, soutient-il.

«Ce chat-là avait besoin de soins qu’on n’avait pas les moyens de donner», explique-t-il.

Or, après six jours passés dans le refuge, Robin avait largement dépassé le délai de 72 heures prescrit par le règlement municipal au-delà duquel un refuge peut mettre à l’adoption ou euthanasier un animal, signale M. Côté.

Selon lui, ce «triste» incident devrait inciter la population à doter leurs petits compagnons de micropuces. Mme Hudon invite plutôt la ville à adapter ses règlements «à la réalité de la vie des citoyens».