Stingray veut mettre la main sur Music Choice

L’entreprise de services musicaux Stingray souhaite acquérir sa concurrente américaine Music Choice.

Stingray a fait part vendredi de son offre d’achat non sollicitée visant la totalité des parts de Music Choice. La proposition d’achat est de 120 millions $ US. L’entreprise montréalaise parle aussi d’autres «modalités et conditions avantageuses pour le vendeur». L’offre est jusqu’au 31 août prochain.

«Nous estimons que notre offre officielle d’achat est séduisante et qu’elle procurerait un rendement élevé des capitaux investis par les porteurs de parts de Music Choice», a précisé dans un communiqué le président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, Eric Boyko.

Spécialisée dans la programmation musicale et les contenus musicaux pour la télévision numérique par câble, la téléphonie mobile et le modem câble, Music Choice est la propriété des géants Comcast, Sony, Charter Communications, Cox Communications, WarnerMedia, Arris et Microsoft.

«Music Choice bénéficierait grandement de ce regroupement avec Stingray, car nous sommes en bonne posture pour faire croître le portefeuille de produits de Music Choice et étendre la distribution de ceux-ci aux États‐Unis et dans le monde entier», a ajouté M. Boyko.