Trois chiens morts subitement empoisonnés par des algues bleues

Les trois chiens morts subitement dans la région de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, à la fin juillet, ont été empoisonnés par des toxines produites par des algues bleues, ont confirmé, vendredi, les autorités de la santé de la province.

Les trois chiens étaient allés dans l’eau de la rivière Saint-Jean ou près de la rivière, dans le secteur de l’île Hartt ainsi que dans le parc Carleton. Au moment de leur mort, personne ne savait exactement ce qui les avait tués, mais le phénomène avait soulevé de l’inquiétude dans la population.

Vendredi, le Dr Jim Goltz, gestionnaire, au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et Pêches du Nouveau-Brunswick, a confirmé que «la cause du décès des chiens qui ont été dans la rivière Saint-Jean ou près de celle-ci à deux endroits, sont des anatoxines». «Les anatoxines sont des toxines produites par une cyanobactérie communément appelée algue bleue. Ces toxines affectent le cerveau. On les appelle neurotoxines et elles tuent les animaux très, très rapidement.»

Le Dr Goltz a fait part de certaines directives à l’endroit des propriétaires de chiens afin que leurs animaux ne se retrouvent pas en danger: «assurez-vous que les animaux sont bien surveillés quand ils sont sur l’eau ou près de l’eau; il faut éviter qu’ils nagent dans les zones présentant une coloration verdâtre ou dégageant une mauvaise odeur et ils ne doivent pas boire dans ces cours d’eau; il est important de surveiller les chiens de près lorsqu’ils sont sur les berges, et de les empêcher de manger la végétation aquatique; réduire le temps que les chiens passent dans l’eau réduira également les risques, surtout pour les petits chiens, car ils sont plus sensibles aux toxines».

De son côté, la Dre Na-Koshie Lamptey, médecin hygiéniste de la santé pour la région 3 au Nouveau-Brunswick, a encouragé les gens à profiter du plein air, mais avait aussi quelques conseils pour ceux qui se baignent à l’extérieur, dont de regarder et de bien sentir autour de soi «pour déceler tout ce qui pourrait avoir une couleur anormale ou une odeur désagréable avant» d’entrer dans l’eau. «Si vous voyez quelque chose qui ressemble à des algues bleues, qui a une odeur bizarre ou qui n’a pas l’air normal, alors n’allez pas dans l’eau, et, pendant ce temps, éloignez les animaux et les jeunes enfants de l’eau.»

Elle a aussi mentionné de toujours se rappeler «de ne jamais avaler de l’eau dans un cours d’eau extérieur destiné aux loisirs», ajoutant qu’il est recommandé «de prendre une douche dès que possible pour enlever tout ce qui pourrait irriter votre peau» et de ne pas aller dans un cours d’eau destiné aux loisirs avec une plaie ouverte qui n’est pas encore guérie.