Un ex-ministre péquiste candidat pour la CAQ

L’ex-ministre péquiste Jean-François Simard annoncera dimanche qu’il sera candidat pour la CAQ dans la circonscription de Montmorency, à Québec.

Élu pour la première fois en 1998 dans la même circonscription, Jean-François Simard a déjà siégé aux côtés de François Legault dans le cabinet de Bernard Landry, à titre de ministre délégué à l’Environnement et à l’Eau en 2002 et 2003.

Il a également été parmi les 12 premiers signataires du manifeste de la CAQ, lors de sa fondation, aux côtés de Charles Sirois et François Legault.

Jean-François Simard tentera donc de reconquérir la circonscription qu’il a perdue en 2003 aux mains de Raymond Bernier. L’élu libéral a annoncé qu’il ne sera pas candidat à sa réélection cette année et le PLQ a choisi Marie-France Trudel pour lui succéder, une ex-élue de l’Équipe Labeaume.

Un ex des Nordiques

Pour sa campagne électorale, Jean-François Simard sera appuyé par un spécialiste des relations publiques et ex-libéral, Richard Thibault, bien que son rôle précis ne soit pas encore défini.

Ce dernier est bien connu dans la région de la Capitale-Nationale pour avoir été notamment directeur des communications et des relations publiques des Nordiques de Québec.

«Lui et moi, on se connaît depuis, je dirais, Mathusalem. On est devenus amis», explique Richard Thibault, qui a déjà également travaillé en politique à l’époque de Robert Bourassa, alors qu’il a agi à titre de directeur de cabinet et d’attaché de presse de plusieurs ministres.

Parcours sinueux

Bien qu’il soit surtout associé au PQ, Jean-François Simard a eu un parcours politique sinueux. Plus jeune, il a d’abord été président de l’aile québécoise des Jeunes libéraux du Canada, de 1988 à 1990.

Ce long passé politique l’expose-t-il à la critique, alors que la CAQ cherche à incarner le renouveau ? «Même s’il est là depuis longtemps, c’est toujours avec une vision nouvelle et renouvelée», fait valoir Richard Thibault.

Jean-François Simard est présentement professeur à l’Université du Québec en Outaouais. Il a démissionné de tous ses autres postes en vue de sa campagne électorale.