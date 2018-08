Un Folies de graduation 5 serait en préparation, selon Tara Reid

Tara Reid l'a annoncé : il devrait y avoir un Folies de graduation 5. Et très prochainement, en plus!

L'actrice, qui jouait Vicky Lathum dans les deux premiers films de la franchise et dans le dernier opus, American Reunion, sorti en 2012, a fait cette révélation à CinePOP.

«J'ai rencontré les réalisateurs (Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg) récemment à une fête pour les Emmy Awards et je leur ai dit : “Faisons un cinquième film, la franchise en a besoin”. Et ils m'ont répondu : “On va le faire! On va en faire un autre!” Ce sera incroyable de revenir avec American Pie. Ces films font partie de la culture américaine, c'est un classique. Le film est connu dans le monde entier. Je suis super excitée. Ça va être une année géniale pour moi, entre Sharknado et la possibilité d'un nouveau film American Pie», a-t-elle expliqué.

Même si l'actrice a l'air convaincue, Seann William Scott, une autre vedette de la franchise, estimait récemment que le film n'avait pas assez fait d'entrées au box-office (il n'a généré que 57 millions de dollars) pour mériter un nouvel épisode.

Brian To/WENN.com

Rien d'officiel n'a été annoncé pour le moment, il faut donc s'en tenir aux promesses de Tara Reid.