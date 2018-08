Usine révolutionnaire à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Saviez-vous que des pâtes à la farine de grillons sont produites à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, en Mauricie?

De jeunes entrepreneurs de Montréal, de l’entreprise Mélio, ont choisi Décorticage JPL comme endroit de production, entre autres pour la vision futuriste de l'entreprise qui vient juste d'installer une chaufferie à la biomasse.

Le cofondateur de Mélio, qui produit les pâtes à base de semoule de blé dur, de pois jaunes et de farine de grillons, affirme que la collaboration avec l'entreprise Décorticage JPL représente «une opportunité incroyable».

Gabriel Péloquin explique que «non seulement la machinerie était déjà en place et on a pu l'utiliser pour justement fabriquer nos pâtes, mais, en plus, c'est qu'avec le système de séchoir à biomasse ça nous permet de sécher nos pâtes en respect de l'environnement».

Il souligne que le respect de l'environnement fait partie des valeurs de Mélio.

Dans le sous-sol de l'usine se cache une machine dernier cri qui permet de chauffer l'usine et faire fonctionner le séchoir à pâte en produisant de l'eau chaude.

«Les copeaux passent dans le brûleur, le brûleur chauffe de l'eau, les gaz s'échappent dans la cheminée, puis l'eau va dans le réseau», explique Laurent Gierula, le président de l'entreprise ESYS Energie System qui fabrique la machine.

La matière première se trouve dans la forêt juste à côté de l'usine. Il y a trois ans, le propriétaire de Décorticage JPL, Christian LaPierre, avait cette vision et a planté 380 000 arbres à la main. M. Lapierre précise fièrement que les arbres sont plantés pour 25 ans puisque ce type d'arbre repousse facilement. «On coupe, on attend qu'ils atteignent 25 pieds de hauteur, on coupe, on les met dans les fournaises, mais ça repousse 6 pieds par année.»

Le coût de chauffage sera donc contrôlé pour les 25 prochaines années. M. LaPierre estime qu'avec le nouveau système à la biomasse, il économisera jusqu'à 3000 $ par mois. Le projet a toutefois nécessité un investissement de 457 000 $. Le gouvernement du Québec a contribué au projet avec une aide financière de 327 000 $.