10 des plus belles plages au monde

Qui ne rêve pas de belles étendues de sable immaculé sur lesquelles il pourrait s'étendre de longues heures à ne rien faire d'autre que relaxer, lire ou simplement profiter du décor?

Que ce soit en raison du sable lui-même, de la faune sous-marine qui les jonche ou tout simplement du paysage qui les entoure, certaines plages se démarquent un peu partout à travers le monde.

Voici une liste des dix plus belles plages au monde selon le site JetSetter.

1. Whitehaven Beach, Australie. Située dans les îles de Whitesunday, cette plage de 6,5 km est «coincée» entre le continent et la Grande barrière de corail. Son sable est d'un blanc immaculé si bien qu'on dit que même aux heures où le soleil est le plus puissant, les petits grains ne brûleront jamais vos pieds. Quant à la faune qui l'entoure, la plage est adossée à une forêt luxuriante et vous risquez d'apercevoir dans l'eau turquoise des dauphins et des tortues.

2. Horseshoe Bay, Bermudes. Cette populaire plage est particulièrement reconnue pour son sable rose qui donne un petit air de carte postale à cet endroit couru des croisiéristes. Si la plage en forme de fer à cheval est achalandée, n'hésitez pas à marcher d'un côté ou de l'autre pour découvrir des endroits tout aussi beaux et plus calmes.

3. Windmill Beach, Afrique du Sud. Ceux qui visitent Le Cap ont l'habitude de se rendre à Boulders Bay pour photographier la colonie de pingouins qui s'y trouvent, mais peu d'entre eux se rendent à Windmill Beach, une petite crique isolée qui se trouve tout près. Sable blanc, vagues vertes et formations rocheuses en font un endroit de prédilection pour se détendre.

4. Tulum, Mexique. Pourquoi ne pas jumeler culture et plage en une seule sortie? Visitez le superbe site maya de Tulum, juché sur une falaise surplombant l'océan, puis descendez sur la petite plage du même nom. Bien que souvent très achalandé, l'endroit vaut au moins la peine d'être vu.

5. Matira Beach, Bora Bora. L'île de Bora Bora, en Polynésie française, est en soi une destination de rêve, mais Martira Beach, complètement au sud, a un petit quelque chose de plus. Les visiteurs en quête de sensations fortes peuvent s'adonner à la plongée en apnée au cours de laquelle ils auront la chance de côtoyer raies et requins dans le lagon protégé par une barrière de corail. Vous préférez rester sur la terre ferme? Faites une randonnée vers les sommets volcaniques où optez pour la visite historique des canons de la Deuxième Guerre mondiale alors que l'île servait de base à l'armée américaine.

6. Ipanema Beach, Brésil. Cette plage de 3 km serait-elle l’Ibiza de l'Amérique du Sud? On dit que les gens qui profitent du soleil sur cette plage non loin de Copacabana sont aussi beaux que la plage elle-même. Certains restaurants et boutiques populaires de Rio de Janeiro sont également à proximité. Si l'ambiance de fête qui y règne vous dérange, rendez-vous plutôt à la plage voisine d'Arpoador, plus familiale.

7. Anse Source d'Argent, Seychelles. L'eau cristalline, les formations rocheuses aux formes particulières et la végétation sauvage servent de décor au tournage de plusieurs films et de nombreuses séances photo. Au-delà du décor paradisiaque, un récif au large fait en sorte que la faune sous-marine est particulièrement diversifiée, au grand bonheur des plongeurs. À ne pas manquer également: la plantation de noix de coco qui date du 19e siècle.

8.El Nido, Philippines. Les eaux verdâtres entourant l'île de Palawan sont pour le moins diversifiées alors qu'une cinquantaine de sortes de coraux attirent requins, baleines et tortues de mer, notamment. Les imposantes falaises qui émergent de l'eau, typiques de cette région du monde, viennent compléter le portrait.

9. Tunnels Beach, Kauai (Hawaï). Cette plage est entre autres le paradis des amateurs de plongée en apnée pour une raison bien particulière: les tunnels de lave, qui se trouvent sous l'eau, abritent une multitude de poissons tropicaux.

10. Tonnara di Scopello, Italie. Ici, des rochers remplacent le sable, mais l'endroit n'est pas moins beau pour autant et les baigneurs sont au rendez-vous. Le petit village de pêcheurs de Scopello, sur la côte sicilienne, offre aussi un décor historique alors qu'on y trouve les ruines de deux anciennes forteresses.