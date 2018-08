Bernard Fortin: une inspiration pour ses enfants

Père de trois enfants, Bernard Fortin se réjouit de les savoir bien installés dans leur vie. Simon sera papa pour la première fois cet automne, Virginie mène la carrière qu’on lui connaît comme actrice et Corinne est restauratrice depuis l’année dernière, puisqu’elle a ouvert le resto Coton avec une amie. Mais pour le comédien, la satisfaction ultime tient au fait que le clan reste uni.

Bernard, qu’est-ce qui vous occupe cet été?

Je suis présentement en tournée avec la pièce «Je vous écoute», dont je signe la mise en scène. Je serai aussi de «Laurel et Hardy», au Théâtre Hector-Charland. Nous avons des dates de spectacle pour la tournée jusqu’en 2019. J’ai un rôle en or: j’incarne le producteur qui les a découverts. C’est un beau personnage que je vais faire vivre pendant presque deux ans. C’est un spectacle digne de Broadway. Je suis aussi porte-parole de GuideOfficiel.ca, qui fait la promotion des spectacles d’été.

Votre petite dernière, Corinne, s’est lancée dans la restauration. Comment a-t-elle trouvé sa voie?

En fait, elle fait de l’impro et de la couture, elle a chanté avec sa soeur Virginie, elle a été styliste pour la télé et le théâtre, elle a étudié en mode. Même qu’avec son frère, elle a déjà eu un service de traiteur. L’année dernière, sa grande amie Camille Mongeau a suggéré d’ouvrir un resto. Les filles voulaient créer un lieu pour leurs amis. C’est à la fois un resto et un bar. Comme elles ont prévu une scène, c’est aussi un endroit où l’on peut organiser des mariages et des événements de toutes sortes. Je ne suis pas inquiet; elles ont beaucoup de «jarnigouenne», comme disaient mes parents!

Serait-elle une véritable touche-à-tout?

La génération d’aujourd’hui vit selon ses désirs et ses coups de coeur. Cela étant dit, depuis qu’elle est toute petite, Corinne a toujours cuisiné. Déjà, bébé, quand sa mère l’assoyait sur le comptoir de cuisine, elle la regardait faire. Suzanne a quitté son emploi à sa naissance pour rester à la maison et elle cuisine formidablement bien: elle fait un festin avec trois fois rien. Corinne ne tient pas des voisins... Elle a toujours cultivé cette passion.

Et en quoi tient-elle de vous?

Elle me ressemble beaucoup, en ce sens qu’elle est polyvalente. Mon fils, Simon, l’est aussi. Il est entraîneur, gérant de loge, bricoleur et, en plus, il va me donner mon premier petit-enfant en octobre... C’est un grand bonheur! Corinne a puisé des forces tant chez son père que chez sa mère. Elle ne détesterait pas être actrice; nous verrons ce que la vie lui réserve. Une chose est certaine, elle ne suit pas la voie conventionnelle, comme Virginie d’ailleurs.

Au moment de se lancer dans cette aventure de la restauration, lui avez-vous prodigué quelques conseils?

Chez nous, nous donnons des conseils à nos enfants par la bande. Je ne me suis jamais assis avec mes enfants pour leur dresser ma liste de recommandations. Nous n’avons pas eu besoin de le faire. Les parents donnent l’exemple. Les enfants nous voient aller. Ils ont vu un père pigiste gagner sa vie et réussir à élever ses enfants. Pour eux, c’était possible. Je crois qu’ils appliquent à leur tour une partie de ce qu’ils ont vu dans leur propre vie.

Vous avez été, votre épouse et vous, des modèles qui ont inspiré vos enfants à faire ce qu’ils aiment...

Oui, absolument. Ma blonde était cadre dans une grande entreprise, elle gagnait un bon salaire, mais elle a tout quitté pour s’occuper de notre famille. Par choix. Ça, c’est déjà un bel exemple. Elle est retournée aux études; elle a fait un bac en économie et un autre en arts. Elle peint, elle rénove. Suzanne a été un exemple marquant pour nos enfants. Elle est pleine de ressources! Comme nous ne travaillions pas de 9 à 5, nous étions plus à risque à certains égards, mais nous étions heureux de nos choix.

Que pouvons-nous souhaiter à Corinne?

Je souhaite longue vie au restaurant Coton et je souhaite aux filles d’être heureuses. Et si notre fille ne l’est pas, qu’elle vienne à la maison, nous allons la réconforter... Le plus important pour nous, c’est de rester près du clan.

Bernard Fortin joue dans «Laurel et Hardy» au Théâtre Hector-Charland, dès le 2 août.