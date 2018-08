Comment planifier son passage à la frontière

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) recommande aux milliers de Québécois de retour de vacances de bien planifier leur passage à la frontière.

La fin des vacances de la construction est «l’une plus grosse fin de semaine de l’année» avec le week-end de Pâques pour les douaniers, a confié la porte-parole de l’ASFC Véronique Lalime.

Mme Lalime a souligné que des mesures ont été prises pour que ce retour se déroule bien. «On s’assure qu’il y a des effectifs suffisants», a-t-elle ajouté, particulièrement à l’heure de pointe, en général entre 14 h et minuit.

Au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, par exemple, les huit guérites sont en fonction.

L’an dernier, a-t-elle expliqué, près de 15 000 voyageurs ont traversé quotidiennement le poste de Saint-Bernard-de-Lacolle, et ce lors des trois journées de la fin de semaine.

La porte-parole de l’ASFC conseille aux voyageurs de vérifier sur le site de l’agence pour voir les délais d’attente à la frontière, et ainsi, au besoin, changer de poste.

Elle suggère aussi d’être prêt à passer devant le douanier en ayant par exemple dans les mains, tous les documents requis, comme les passeports et les reçus d’achats à l’étranger, qu'ils devront présenter pour traverser la frontière, afin d'accélérer le processus.

Rappelons que les voyageurs absents au pays depuis plus de 48 heures peuvent rapporter en franchise de droits et de taxes des biens d'une valeur totale allant jusqu'à 800 $ CAN. «Les biens doivent être en votre possession et signalés au moment de votre entrée au Canada», peut-on lire notamment sur le site web de l’ASFC.

L’ASFC rappelle aussi que certains produits originaires des États-Unis font l’objet d’une surtaxe depuis le 1er juillet et qu’il est toujours illégal de passer la frontière canadienne avec du cannabis.

Près de 152 000 travailleurs de la construction étaient en vacances entre le 22 juillet au 4 août.

Conseils de l’ASFC aux voyageurs

- Vérifiez les temps d'attente à la frontière sur le site ou sur l’application

- Préparez-vous à présenter les documents de voyage, pièces d’identité de toutes les personnes à bord du véhicule et les reçus de vos achats à l’étranger

- Connaître les limites d’exemptions personnelles

- Déclarez tous les achats ou biens acquis