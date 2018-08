Des toilettes publiques en ville, mais pas pour tous

La Ville de Montréal a mis en place dans différents secteurs de la métropole trois toilettes publiques autonettoyantes dans le cadre d'un projet pilote. Or, certains de ses citoyens à mobilité réduite ne peuvent y avoir accès.

Une limite de poids à l’intérieur de la cabine est établie à 650 livres. Si la charge est supérieure à celle-ci, la porte refuse de se fermer. Cette mesure vise à éviter les activités de prostitution à l’intérieur, ou encore les transactions de drogue.

Des personnes qui se déplacent en fauteuil électrique, souvent très lourd, se sentent discriminées par cette limite.

«On a eu une petite victoire avec les terrasses accessibles. On se disait que la ville avait compris ce qu’on souhaitait. Nous sommes des citoyens à part entière et quand on reçoit notre compte de taxes, on ne nous fait pas de cadeaux, a dit Linda Gauthier. On se bute encore à un obstacle. On devient frustré.»

La Ville de Montréal étudie la possibilité de recalibrer les senseurs de la cabine. Un total de 12 toilettes autonettoyantes doivent être installées.

Ce projet a coûté trois millions de dollars, mais est toujours sous garantie pendant un an. Les Montréalais n’auraient donc pas à dépenser un sou supplémentaire pour des modifications.

Un projet critiqué

Ces toilettes autonettoyantes avaient déjà soulevé la controverse. En 2017, on apprenait qu’un dirigeant d’une filiale du fabricant Atmosphare avait versé des pots-de-vin pour obtenir des contrats publics.

Puis, la communauté chinoise avait fait part de son mécontentement à la Ville de Montréal. Elle se disait furieuse de l'emplacement choisi sur la Place Sun-Yat-Sen.