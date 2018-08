Deux chiens sont tués et trois suspects sont arrêtés au cours d’une intervention policière

Des policiers de Gatineau ont dû abattre deux chiens qui fonçaient sur eux dans un appartement où ils avaient été appelés à intervenir à la suite d’un appel au 911 dans la nuit de vendredi à samedi.

L’appel, logé à 4 h, faisait état d’une bagarre entre des individus au 10 de la rue Joanisse, dans le secteur de Hull.

«À l’arrivée des policiers sur les lieux, des suspects ont refusé l’accès à ces derniers alors qu’il y avait une personne blessée à l’intérieur de l’appartement», a expliqué le sergent Christian Tremblay, du Service de police de la Ville de Gatineau, ajoutant qu’un des individus présents dans l’appartement menaçait de lâcher les chiens si les policiers refusaient de s’en aller.

«Les policiers ont donc décidé de forcer l’entrée de l’appartement en défonçant la porte et c’est à ce moment que deux chiens se sont rués sur eux. Les policiers ont dû faire feu et abattre les chiens. L’enquête déterminera si les chiens ont été délibérément lâchés pour attaquer les policiers», a souligné le sergent Tremblay. Les deux chiens sont un pitbull et un croisé labrador-berger allemand.

Des coups ont été échangés durant l’intervention policière. Un des individus a été blessé au visage et un des policiers a dû être conduit à l’hôpital pour des blessures mineures.

Trois suspects présents, tous dans la vingtaine, ont été arrêtés pour entrave au travail des policiers, pour avoir proféré des menaces, pour voies de fait sur des agents de la paix et pour bris d’engagement.

Deux des suspects ont été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure, alors qu’un troisième, ayant des antécédents en matière de justice, est gardé en détention jusqu’à sa comparution, lundi, au palais de justice de Gatineau.