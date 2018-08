Du cannabis à Osheaga

Le cannabis ne sera légalisé que le 17 octobre prochain, mais à Osheaga, plusieurs festivaliers font fi de l’interdiction encore en vigueur. Suffisait d’une petite marche à proximité des scènes principales du site, samedi soir, à l’approche des spectacles de Khalid, Anderson .Paak et Arctic Monkeys, pour le constater.

L’odeur ne mentait pas. En fendant la foule de plus en plus dense qui se massait au pied des scènes de la Montagne et de la Rivière, bien avant que le soleil se couche, il était facile de distinguer l’effluve caractéristique du cannabis.

L’Agence QMI a d’ailleurs tenté de questionner et de photographier quatre groupes ou personnes s’adonnant au plaisir coupable enfumé, mais tous – pour la plupart de jeunes adultes anglophones – ont catégoriquement refusé de nous répondre, éclatant d’un rire gêné ou nous tournant carrément le dos.

Les gardiens de sécurité sur place n’avaient pas le droit de s’adresser aux médias pour commenter la consommation de pot sur les lieux et nous ont référé à evenko, organisateur de l’événement, pour des explications sur la position officielle d’Osheaga sur la question. Le producteur et promoteur ne s’est toutefois pas prononcé non plus.

Sur le site web officiel d’Osheaga, on détaille que les «drogues illégales et attirail de drogue» font partie des items interdits sur le site du festival, au même titre que les boissons alcoolisées achetées ailleurs que sur les lieux, les bouteilles de vitre et canettes, les feux d’artifice et autres pointeurs au laser.

Complet

En cette deuxième journée de sa 13e édition, Osheaga accueillait dans son espace, outre les vedettes mentionnées plus haut, Blondie, Loud et Alan Walker.

Par voie de communiqué, evenko a laissé savoir que le rassemblement montréalais affichait maintenant complet pour tout le week-end, ce qui assurait à Osheaga 2018 une assistance d’au moins 135 000 visiteurs, venus de partout dans le monde. Les «passes week-end platine» sont d’ailleurs en vente pour la mouture 2019.

Si, en avant-midi, la météo laissait présager des orages à venir quelques heures plus tard, et en a sûrement convaincu plusieurs de se rendre à Osheaga avec leur parapluie, Dame Nature s’est finalement ravisée. Outre une petite averse en début d’après-midi – qui, selon evenko, n’a modifié ou annulé aucune activité ou prestation à l’affiche –, la température a été parfaitement ensoleillée, sans que la chaleur ne soit écrasante. On a vu de multiples ballons gonflables se promener au-dessus des publics dans cette ambiance de plage.

Vendredi soir, plusieurs ont été déçus par le retard du rappeur Travis Scott, l’un des invités de marque du présent Osheaga. L’artiste devait monter sur la scène de la Rivière à 21 h 45 mais, en raison d’un délai lors de son entrée à la douane canadienne, il n’a finalement pu se pointer devant les spectateurs qu’à 23 h, et le concert s’est terminé avant minuit. Or, evenko a précisé n’avoir reçu aucune plainte relativement à ce changement de plan de dernière minute du conjoint de Kylie Jenner, qui dévoilait le même jour son troisième album, «Astroworld».

Osheaga se poursuit dimanche à l’île Notre-Dame. Franz Ferdinand, Post Malone, The National et Florence and the Machine figurent parmi les grosses pointures à applaudir en ce dernier jour de festivités.