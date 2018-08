«Eighth Grade»: l’âge ingrat

La dernière année du primaire peut être une source d’inconforts, comme en témoigne ce long-métrage sensible.

Bo Burnham, ancien humoriste connu grâce à YouTube, signe ici son premier film sur l’adolescence et les états d’âme qui accompagnent cette période de la vie.

Kayla (Elsie Fisher, qui prête sa voix à Agnes dans «Détestable Moi») a 13 ans et elle s’apprête à vivre sa dernière semaine de primaire. Comme tous les jeunes de sa génération, elle passe son temps sur son téléphone.

En privé, elle enregistre des vidéos sur YouTube, dans lesquels elle donne des conseils sur plusieurs thèmes, tels que la confiance en soi, être soi-même, etc. En public, elle est mal à l’aise. Timide, elle n’a aucun(e) ami(e). Elle fuit toute conversation avec son père (Josh Hamilton), dont on apprendra plus tard qu’il est monoparental, depuis la naissance de sa fille.

On accompagne Kayla en classe, dans un cours d’éducation sexuelle comme dans un exercice en cas de fusillade. On la voit interagir avec certains de ses camarades de classe, dont la fort populaire Kennedy (Catherine Oliviere). Elle sera d’ailleurs invitée à aller chez elle pour une journée autour de la piscine, moment qui s’avère particulièrement désagréable pour Kayla, obligée de se montrer en maillot de bain.

Ses interactions avec les garçons ne sont pas moins pénibles. Aiden (Luke Prael), le «beau gars» de la classe, lui demande si elle aime faire des fellations, et Riley (Daniel Zolghadri) tente de lui faire enlever son t-shirt.

Si l’ensemble de «Eighth Grade» est nimbé d’une aura de mal-être et d’inconfort, Bo Burnham fait évoluer son héroïne. En une semaine Kayla apprend quelques leçons importantes qui lui serviront le reste de sa vie.

En 93 minutes, le cinéaste ne fuit pas les problèmes des adolescents d’aujourd’hui – la tyrannie des réseaux sociaux et l’omniprésence d’Internet, qui isolent les individus –, mais, sans jamais juger. En ce sens, «Eighth Grade» possède des accents indéniables de vérité.

C’est la performance d’Elsie Fisher qui frappe. La jeune fille, qui avait 14 ans au moment du tournage, est impressionnante de naturel dans un rôle qui l’oblige à en être dépourvue. Et, rien que pour cela, «Eighth Grade» est à voir.

Note : 3,5 sur 5