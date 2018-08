Eugenie Bouchard, aussi froide qu’un frigo

Tout juste cinq minutes, puis s’en va. C’est le temps qu’a pris Eugenie Bouchard à sa conférence de presse en marge de la Coupe Rogers, dimanche après-midi, au stade du parc Jarry.

D’apparence peu intéressée à répondre aux questions sur le déroulement de sa saison, son état physique et mental ainsi que sa première adversaire, c’est tout comme si la raquette québécoise affichait un large message écrit en caractères gras dans le front : «je n’en ai rien à foutre».

Froide et peu loquace dans ses réponses, elle s’est limitée à des phrases de quelques mots, après s’être présentée sur la tribune avec un retard d’une quinzaine de minutes.

Une heure plus tôt, il fallait aussi la voir mettre la balle en jeu lors d’un match de hockey balle opposant ses collègues de la WTA et des vedettes de la LNH. Peu souriante, elle a fait une apparition éclair avant de disparaître dans les coulisses du stade. De toute évidence, photos à l’appui, elle ne désirait pas y être.

«Un stress de plus»

Serait-ce le stress de revenir à Montréal, à quelques pas d’où elle a grandi dans Westmount, et de devoir participer à des activités de promotion ? Pourtant rien de nouveau puisqu’elle en est à sa quatrième présence au tableau principal.

«Oui, c’est plus dur. Il y a beaucoup à faire chaque fois que je joue ce tournoi, a-t-elle soutenu sèchement lorsque questionnée sur ses présences publiques. C’est un stress de plus. J’essaie de prendre ça comme un autre tournoi et un autre match de tennis.»

En se disant heureuse de participer à la Coupe Rogers et d’être en santé, elle ne ressent plus de douleur à l’aine. Cette blessure l’avait obligée à concéder la victoire à la Française Alizé Cornet lors de la demi-finale du tournoi de Gstaad, en Suisse, le 21 juillet. « Je me sens bien. Je dois m’habituer à jouer des points, car je n’ai pas joué depuis deux semaines. Sinon, la santé va. »

«Pas extraordinaire»

Quant à son entraînement cette semaine, la 123e joueuse mondiale ne semble pas des plus confiantes, elle qui avait réussi à gagner plusieurs duels en juillet. « C’est bon, sans plus. Ce n’est pas extraordinaire, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver quand le tournoi commencera. »

Épaulée par Robert Lansdorp depuis le printemps, elle ne peut compter sur lui cette semaine. L’homme de 79 ans n’a pas fait le voyage à Montréal. Cette absence a paru agacer la joueuse de 24 ans. « Il n’est pas avec moi cette semaine, a-t-elle aussitôt lâché lorsque questionnée sur sa récente relation professionnelle. Je pense qu’il est un très bon coach. Il a énormément d’expérience. J’apprécie tout le temps qu’on passe ensemble. »

Au premier tour, elle affrontera une adversaire coriace en Elise Mertens. La Belge âgée de 22 ans, 15e joueuse au monde, l’avait rincée 6-2 et 6-0 lors d’un tournoi sur gazon aux Pays-Bas, en 2016.

Cette entrée en scène ardue pourrait raccourcir sa présence à Montréal. En 2016, Bouchard avait atteint les huitièmes de finale en s’inclinant en trois manches devant la qualifiée Slovaque Kristina Kucova.