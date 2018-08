«Fleuve noir»: bienvenue dans le glauque

La disparition d’un adolescent. Une mère éplorée. Un flic alcoolique. Un suspect vraiment louche. C’est la nouvelle offrande d’Erick Zonca («Julia») avec Vincent Cassel, Romain Duris et Sandrine Kiberlain, tous en pleine forme.

Dany, un adolescent français, disparaît. Au matin, sa mère, Solange (Sandrine Kiberlain) appelle la police. Arrive alors chez elle François Visconti (Vincent Cassel). Le commandant a un net penchant vers le whisky - et ce, dès le matin -, donne l’impression d’avoir dormi dans ses vêtements, ne semble pas prendre la chose au sérieux, penche pour une fugue, pose des questions et donne des ordres mécaniquement.

Solange a également une fille trisomique, Marie (Lauréna Thellier), dont elle s’occupe entièrement, tandis que son mari (Jérôme Pouly) est en mer. Visconti soupçonne son fils de vendre de la drogue.

Yan Bellaile (Romain Duris) est le voisin, prof de français, et est marié à Lola (Élodie Bouchez). Ils sont nouveaux parents. Trouble et fuyant, il donne des cours particuliers à l’adolescent, dans sa cave.

La confrontation entre Vincent Cassel et Romain Duris, jeu du chat et de la souris qui se transforme bien vite en guerre presque ouverte, est fascinante. Vincent Cassel, choisi pour remplacer Gérard Depardieu - qui était malade -, se donne à fond dans ce rôle ingrat. Embauché alors qu’il se préparait pour «Gauguin», sorti le mois dernier, il en a conservé la fièvre, la folie, la déconnexion avec le monde extérieur. De son côté, Romain Duris brille par sa performance, dont le côté un peu appuyé fonctionne parfaitement avec le déséquilibre de ce personnage, qu’on soupçonne constamment.

En choisissant d’adapter le roman «Une disparition inquiétante» de Dror Mishani, Erick Zonca et sa collaboratrice Lou de Fanget Signolet s’en sont aussi détachés, en faisant de Visconti un flic psychologiquement instable, ce qui donne une épaisseur supplémentaire à ce suspense rythmé et glauque à souhait de 114 minutes. On souligne également le jeu de Sandrine Kiberlain, impeccable en mère et en femme meurtrie par la vie, et dont les révélations finales assomment le spectateur.

Note : 3,5 sur 5