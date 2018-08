Il avoue avoir tué une aînée à coups de fer à repasser

Un ex-laveur de tapis drogué a avoué vendredi avoir tué une aînée à coups de fer à repasser, il y a 27 ans, pour ensuite lui voler «une couple de 100 $» afin de payer sa prochaine dose.

«Ça ferme le livre. Maintenant, on sait qui l’a tuée, on a un visage et un nom», ont confié au «Journal» les nièces de la victime, soulagées.

Lucille Morin a été battue à mort dans son logement de la rue Latour, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 août 1991.

Les proches de la dame de 69 ans, qui n’avait ni conjoint ni enfant, ont toutefois dû patienter jusqu’en 2015 avant que les policiers n’arrêtent le suspect, au terme d’une longue enquête étoffée.

Après trois ans passés en détention préventive dans l’attente de son procès pour meurtre non prémédité, Francis Mulrey a décidé de plaider coupable à un chef réduit d’homicide involontaire, vendredi.

«Cela signifie que vous n’aviez pas l’intention de tuer la victime», a souligné à l’accusé le juge Daniel Royer.

«Non, vraiment pas», a répondu l’homme de 53 ans, au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La procureure de la Couronne, Me Sylvie Villeneuve, a par la suite remis au tribunal un document relatant les détails du drame remontant à 27 ans.

La famille de Lucille Morin a toujours cru qu’elle connaissait celui qui l’avait tuée, puisqu’aucune trace d’effraction n’avait été relevée à l’époque. C’était bien le cas.

Dérivé de la cocaïne

Francis Mulrey était venu laver les tapis du logement de l’aînée quelques semaines avant sa mort.

«À cette époque, l’accusé consommait de la free base plusieurs fois par semaine et était prestataire de l’aide sociale», lit-on dans le résumé des faits dont «Le Journal» a obtenu copie.

La free base est un puissant dérivé de la cocaïne, s’apparentant au crack, qui procure un sentiment euphorique de courte durée. Cette drogue peut rendre ses adeptes méfiants et très nerveux.

La veille du crime, Mulrey s’est rendu chez un dealer. Le toxicomane n’a toutefois pas pu obtenir sa dose, puisqu’il n’avait pas d’argent.

Au matin, il s’est présenté chez la victime pour lui offrir de laver ses vitres, moyennant rétribution. La dame a d’abord accepté, avant de changer d’avis en raison du «comportement bizarre» de Mulrey.

En panique

Mme Morin l’a prévenu qu’elle contacterait la police s’il ne partait pas. Paniqué, le drogué a empoigné un fer à repasser antique et a assené une dizaine de coups à la tête de l’aînée.

Mulrey a ensuite fouillé l’endroit à la recherche d’argent. Il a dérobé «une couple de 100 $» et a quitté les lieux, après avoir pris soin d’effacer ses traces.

Il s’est ensuite redirigé vers le logement de son fournisseur pour acheter sa dose.

Le corps de Lucille Morin a été découvert le lendemain, dans une mare de sang.

Francis Mulrey connaîtra sa sentence en septembre.

Les proches de la victime saluent le travail des policiers

Les nièces de l’aînée tuée il y a 27 ans saluent le travail acharné des policiers de la Sûreté du Québec, qui a permis de mettre le responsable de la mort de leur tante en prison.

«Ça lance le message aux gens qui vivent la même chose que les policiers n’arrêtent jamais de faire leur travail», a dit une nièce de Lucille Morin, préférant garder l’anonymat.

«On ne pensait jamais qu’il y aurait une fin à ça. On pensait mourir sans savoir [qui l’avait tuée]», a ajouté une autre nièce, au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Elles étaient quatre, toutes dans la cinquantaine et la soixantaine, à être venues assister au plaidoyer de culpabilité de Francis Mulrey, vendredi.

Déjà arrêté

Presque 27 ans jour pour jour après avoir battu Lucille Morin à mort avec un fer à repasser antique, l’homme de 53 ans a réglé ses comptes avec la justice.

Le tueur avait réussi à échapper aux autorités pendant plus de deux décennies avant d’être arrêté.

En fait, Mulrey avait été appréhendé par les policiers du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu un mois après la mort de la dame de 69 ans.

Un informateur avait révélé aux enquêteurs que l’homme s’était présenté chez un vendeur de drogue le jour du crime, avec des vêtements ensanglantés. Malgré un interrogatoire, aucun élément concret n’avait permis d’accuser Mulrey du meurtre de l’aînée, à l’époque.

Mister Big

L’équipe des crimes non résolus de la Sûreté du Québec a décidé d’étudier de nouveau le dossier en 2014.

Entre janvier et juillet 2015, les limiers ont déclenché une opération d’infiltration d’envergure, mieux connue sous le Mister Big, dans le but de coincer le suspect ou de l’innocenter une fois pour toutes.

Un agent a fait croire à Mulrey qu’il avait besoin de son aide pour retrouver une jeune fille en fugue dont la mère était mourante, apprend-on dans un document judiciaire dont «Le Journal» a eu copie.

Le suspect s’est ensuite fait offrir d’accomplir diverses tâches rémunérées – 15 000 $ – au profit d’une organisation criminelle factice, en échange d’une loyauté sans faille.

Les policiers ont dû inventer 57 scénarios pour que Mulrey dévoile enfin son lourd secret.

Il a d’abord nié être impliqué dans la mort de Lucille Morin, prétextant «qu’il s’agissait d’une machination de la police», avant d’admettre avoir commis un vol ayant mal tourné.