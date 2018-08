La CAQ confirme sa candidate dans Charlevoix

Les annonces se succèdent ce week-end à la Coalition Avenir Québec, qui est en voie de compléter son équipe dans la région de Québec. Samedi, c’est la candidature d’Émilie Foster qui a été officialisée dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

Le chef de la CAQ, François Legault, était de passage à Saint-Siméon pour appuyer sa nouvelle candidate, une spécialiste de la communication publique de 38 ans qu’il connaît bien puisqu’elle travaille dans son cabinet à titre de conseillère politique.

Émilie Foster a promis de s’attaquer au dossier de l’accès aux soins de santé dans la région en dénonçant la «découverture de service» et la «vétusté» de l’hôpital de La Malbaie.

«Comme députée, l’agrandissement et la rénovation de l’hôpital de La Malbaie feront partie de mes priorités», a-t-elle déclaré.

La diversification de l’économie et le développement du tourisme font également partie de ses engagements.

Dans cette circonscription, une chaude lutte se dessine entre la candidate de la CAQ, l’actuelle députée libérale Caroline Simard et la candidate péquiste Nathalie Leclerc, fille du poète et chanteur Félix Leclerc.

D’autres annonces dimanche

Dimanche, ce sera au tour des prétendants caquistes au poste de député dans les circonscriptions de Montmorency et de Chauveau d’être connus.

Jean-François Simard, un professeur d’université et ancien ministre péquiste délégué à l’Environnement et à l’Eau en 2002 et 2003, annoncera qu’il portera les couleurs de la CAQ dans Montmorency. Il avait représenté cette circonscription de 1998 à 2003.

Dans Chauveau, le nom du blogueur et chroniqueur politique Sylvain Lévesque circule depuis la mi-juin. M. Lévesque a déjà été député de la CAQ de 2012 à 2014 dans la circonscription de Vanier-Les Rivières, avant d’être défait par le libéral Patrick Huot par quelque 3800 voix.

Après ces annonces, le portrait des candidats caquistes sera complet dans la région de Québec à l’exception de la circonscription de Charlesbourg, où une annonce reste à faire.