L'accès au parc Jean-Drapeau par le pont Jacques-Cartier fermé de nuit

L'entrée et la sortie du parc Jean-Drapeau par le pont Jacques-Cartier, dans la direction de Montréal, seront fermées les 6, 7 et 9 août, de 23h à 5h.

L'entreprise Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a annoncé qu'un joint de dilatation devait être remplacé sur ces bretelles. La fermeture de ces dernières a pour but d'«assurer la sécurité des usagers et des travailleurs lors des travaux», a expliqué dans un communiqué PJCCI.

Un détour est proposé par le boulevard De Maisonneuve, puis par le pont Jacques-Cartier en direction sud pour l'entrée du parc. Pour la sortie en direction de Montréal, le détour passe par la place Charles-Le Moyne, à Longueuil, pour emprunter le pont Jacques-Cartier en direction Nord.

Les travaux pourraient être reportés si les conditions météorologiques sont défavorables à leur réalisation. Pour plus d'informations, les usagers de la route peuvent consulter le site internet de PJCCI au jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct.