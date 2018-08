Les agentes ne font pas la farce dans «L’espion qui m’a dompée»

Cette comédie d’espionnage avec Mila Kunis et Kate McKinnon ne tient pas ses promesses.

La prémisse est alléchante! Audrey (Mila Kunis) fête ses 30 ans et vient de se faire larguer par son petit ami, Drew (Justin Theroux). Sa meilleure amie, Morgan (Kate McKinnon) la soutient et tente par tous les moyens possibles de la dérider.

Il ne faut pas attendre longtemps pour que la vie se charge de changer les idées de nos deux trentenaires, puisque Drew se fait assassiner sous leurs yeux. C’est que le mec est, en fait, un agent de la CIA.

Et voilà Audrey et Morgan en train de traverser l’Europe pour tenter de remettre un mystérieux objet laissé par Drew à une bande de «gentils» espions, tout en évitant les «méchants» lancés à leurs trousses.

Mila Kunis a amplement prouvé qu’elle était capable de faire rire. Qu’on pense à ses débuts dans «That 70’s Show» ou du doublé de «Mères indignes», elle a un sens du comique redoutable et peut dire les pires vulgarités sans choquer. De son côté, Kate McKinnon s’est fait connaître grâce à ses parodies de personnalités politiques dans «SNL». Au cinéma, l’humoriste a été récemment à l’affiche de l’amusant «Dure soirée», dans lequel son personnage sortait du lot.

Avec fougue, Kate McKinnon livre ici quelques-unes des meilleures répliques et la meilleure scène d’action (elle affronte une «méchante» sur un trapèze lors d’un spectacle du Cirque du Soleil!) de ce film estival de 116 minutes. Malheureusement, à côté d’elle, Mila Kunis ne fait pas le poids, malgré les tentatives scénaristiques des auteurs David Iserson et Susanna Fogel, aussi réalisatrice.

Car «L’espion qui m’a dompée» n’assume ni son côté comique, ni son côté «James Bond» débridé. L’humour semble toujours arriver au mauvais moment – la scène de combat dans le restaurant, notamment, avec sa noyade dans un pot de fondue, aurait pu être bien mieux exploitée –, les répliques tombent à plat, et les plaisanteries à caractère sexuel (incluant un homme nu, vu de pile et de face) n’apportent décidément rien. Même la présence de Gillian Anderson ne parvient pas à sauver les meubles, et on a constamment une impression de rendez-vous manqué.

Au contraire du très divertissant «Espionne», sorti en 2015, avec Melissa McCarthy et Jude Law, cet «Espion qui m’a dompée» déçoit, et c’est d’autant plus dommage que les deux têtes d’affiche, Mila Kunis et Kate McKinnon, savent d’habitude faire rire avec efficacité.

Note : 2,5 sur 5