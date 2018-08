«L’histoire de Jean-Christophe»: avons-nous encore besoin de Winnie l’ourson?

Avec Ewan McGregor dans le rôle de Jean-Christophe, le réalisateur Marc Forster («World War Z») redonne vie à Winnie l’ourson dans ce long-métrage alliant animation et prises de vues réelles.

Jean-Christophe (Orton O'Brien) est un enfant dont l’imagination lui fait passer des heures en compagnie de ses amis Winnie, Tigrou, Bourriquet, Porcinet et les autres. Mais il doit partir en pension et quitter ses compagnons de jeu. La vie étant ce qu’elle est, Jean-Christophe (Ewan McGregor) grandit, devient adulte, rencontre Evelyn (Hayley Atwell), l’épouse, devient père de Madeline (Bronte Carmichael), part à la guerre et en revient.

Nous sommes donc dans l’Angleterre post-Seconde Guerre mondiale et Jean-Christophe est le directeur de l’efficacité chez Winslow, une compagnie spécialisée en bagages. Ses projets familiaux pour le week-end tombent à l’eau lorsque son patron (Mark Gatiss) lui demande de réduire les coûts de production afin d’éviter des licenciements massifs.

Jean-Christophe est terriblement stressé et voit alors apparaître son vieil ami d’enfance

Winnie l’ourson (voix de Jim Cummings en version originale et de Pierre Verville en version doublée au Québec) qui l’entraîne de nouveau dans la Forêt des rêves bleus.

Le scénario d’Alex Ross Perry et d’Allison Schroeder – rédigé évidemment à partir des personnages créés par l’auteur britannique A. A. Milne –, ne dépare pas dans la série des longs-métrages en prises de vues réelles annoncée par les studios Disney et inaugurée avec l’excellent «Maléfique», en 2014. On y trouve une morale de bon aloi sur la nécessité de retrouver son âme d’enfant et de se concentrer sur les choses importantes de la vie, lire la famille et les enfants.

Les premières minutes consacrées au passage de Jean-Christophe de l’enfance à l’âge adulte séduisent, tant on y retrouve l’enfant dépeint dans le très sensible «Goodbye Christopher Robin» sorti en octobre dernier (et qui se concentre sur la vie de l’auteur de Winnie l’ourson). Mais ce «Jean-Christophe» n’a rien à voir avec celui de la réalité. Ici, il s’agit d’une libre adaptation de celui des romans, ce qui désarçonne.

Si l’on décide d’adhérer à la proposition de Marc Forster – qu’Ewan McGregor fait tout pour rendre crédible, exception faite de son rajeunissement informatique, désormais marque de commerce de bon nombre des Marvel -, on ne peut s’empêcher, au fil de ces 104 minutes, de se demander à qui s’adresse le long-métrage.

Est-il pour les enfants, qui n’y trouveront pas le doux côté rêveur des dessins animés? Est-il pour les adultes nostalgiques de leur enfance, qui y trouveront un message maintes fois ressassé et parfois empli de regrets? Les deux publics risquent fort d’être déçus, ce «Jean-Christophe» laissant une impression de ne pas être parvenu, malgré toute la bonne volonté du monde, à émouvoir durablement.

Note : 3 sur 5