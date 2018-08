Lindsay Lohan planifierait tout révéler sur sa vie sulfureuse

Lindsay Lohan prévoirait d'écrire un livre dans lequel elle révélera tout sur sa vie sulfureuse.

Selon le magazine Heat, l'ancienne enfant sauvage d'Hollywood, qui s'est réinventée en tant que représentante de boîte de nuit en Grèce, s'est finalement calmée et posée, après de nombreux déboires avec la justice et une série d'histoires d'amour qui se sont soldées par des échecs.

Aujourd'hui, l'actrice de 32 ans est prête à revisiter les années de sa vie les plus mouvementées, et révélera inévitablement certains secrets de ses anciens amants, et de ses amis.

«Lindsay envisage de sortir un livre ou de faire une entrevue télévisée épique, a confié une source proche de la star à Heat. Elle croit qu'elle a davantage sa vie en main, et se sent gênée de ces années à Los Angeles, non seulement à cause de son comportement, mais aussi parce qu'elle a été présentée de façon vraiment négative, comme une fêtarde hors de contrôle qui allait dérailler.»

Le livre donnera à la star américaine, qui dirige maintenant trois boîtes de nuit à travers la Grèce, une occasion d'interpeller les autres stars qu'elle a fréquentées à l'époque.

Elle comptait parmi ses amis de nombreuses stars comme Britney Spears et Ashton Kutcher, et selon la source, «elle a tout documenté et, malgré ses abus, elle a une mémoire encyclopédique».

«Les gens qui ont été méchants et cruels envers elle à l'époque vont être nommés, de même que les petits-amis qui l'ont trompée», a ajouté la source.

L'annonce du projet de ce livre survient après que la star a donné un aperçu de sa prochaine émission de téléréalité sur MTV. Dans la bande-annonce de cette série, provisoirement intitulée Lohan Beach Club, on retrouve la patronne de nightclubs au travail.

«Faites vos valises, MTV, on part à Mykonos, s'exclame-t-elle en souriant alors qu'elle traîne sur la plage. J'ai rejoint la famille MTV... Préparez-vous!»

Lohan Beach Club devrait être diffusé l'année prochaine.