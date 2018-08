Un navire des Forces armées en visite à Québec

Entre deux missions pour défendre les frontières canadiennes ou saisir de la drogue, le NCSM Moncton, un navire de la Marine royale canadienne, est de passage à Québec jusqu’à lundi pour offrir au public un aperçu de la vie à bord.

Polyvalents, le bâtiment de 20 ans et son équipage d’une quarantaine de militaires ont notamment saisi plus de 830 kilogrammes de cocaïnes et 26 millions de dollars dans les Caraïbes, il y a un an, dans le cadre d’un effort international contre des narcotrafiquants, raconte son commandant, le capitaine Russell Hodgson.

Après avoir sillonné des villes portuaires des Grands Lacs et du Saint-Laurent, le navire a amarré, samedi, près du bassin Louise, au port de Québec, pour effectuer sa sixième et dernière escale.

Les visites se poursuivent de 9h à midi et de 13h à 16h jusqu’à lundi. L’activité s’inscrit dans un effort de recrutement de l’armée.