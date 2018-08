Demi Lovato revient pour la première fois sur son hospitalisation

Hospitalisée depuis le 24 juillet après avoir été retrouvée inconsciente dans sa maison de Hollywood Hills, Demi Lovato a réagi pour la première fois à l’événement via son compte Instagram.

«J’ai toujours fait preuve de transparence lors de mon parcours avec la dépendance. J’ai appris que la maladie n’est pas quelque chose qui disparaît ou s’efface avec le temps. C’est quelque chose que je dois continuer à combattre et que je n’ai pas encore fini», a exprimé Lovato dans un message destiné à ses 70 millions d’abonnés.

La publication avait déja récolté plus de 2 millions de mentions «j'aime» en fin d'après-midi, dimanche.

Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato) le 5 Août 2018 à 1 :53 PDT

Elle prend aussi le soin de remercier ses fans, sa famille, son équipe et le personnel médical du Cedars-Sinai Medical Center, où elle a passé les derniers jours.

«Sans eux, je ne serais pas en train de vous écrire cette lettre en ce moment», a avoué la chanteuse.

«J’ai maintenant besoin de temps pour guérir et me concentrer sur ma sobriété [...] Je vais continuer à me battre», a-t-elle conclu.

D’après le média américain TMZ, Demi Lovato aurait à présent accepté de se rendre en cure de désintoxication à sa sortie du centre hospitalier.

La star était précédemment allée au centre Timberline Knolls dans l’Illinois pour des problèmes liés aux drogues et à l’alcool, à l’automutilation et à la boulimie entre fin 2010 et début 2011.