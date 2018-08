En état d'ébriété, il roule sur une plage bondée

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a arrêté un homme après qu'il ait conduit en état d'ébriété sur une plage bondée de gens à Port Dover, samedi, dans le sud de l'Ontario.

En fin d'avant-midi, une camionnette bleue a été filmée par des passants alors qu'elle circulait à reculons sur la plage, avant de regagner la route. Selon l'OPP, le véhicule est ensuite retourné sur la plage, où il a frappé une tente et les chaises. Une famille avec de jeunes enfants a même évité de justesse de se faire frapper par la camionnette.

Des passants ont réussi à sortir le conducteur de 43 ans de son véhicule et à le maîtriser en attendant l'arrivée des policiers. Selon ces derniers, il avait plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang dans son organisme, alors que la limite légale en Ontario est de 50 mg.

«L'OPP tient à remercier les bons samaritains qui nous ont porté assistance pendant cet incident, a souligné Joseph Varga, porte-parole du corps policier, dans un communiqué. Ils ont été d'une grande aide pour éviter qu'il risque de frapper des victimes innocentes sur la plage.»

L'homme a été accusé de conduite dangereuse, conduite en état d'ébriété et non respect d'un ordre de probation. Il doit comparaître dimanche pour une audience sur sa possible remise en liberté sous caution.