Graffitis antisémites sur la maison d'enfance d'une survivante de l'Holocauste

La police roumaine a annoncé samedi avoir ouvert une enquête après la découverte de graffitis antisémites sur la façade de la maison natale du prix Nobel de la paix Elie Wiesel, à Sighetu Marmatiei.

«Une enquête est en cours afin d'identifier les auteurs» de cet acte de vandalisme, a indiqué la porte-parole de la police locale, Florina Metes, précisant que les policiers analyseront notamment les images des caméras de surveillance.

Les graffitis écrits dans la nuit de vendredi à samedi ont été rapidement effacés par les autorités locales.

«Cet acte grotesque représente une attaque contre la mémoire non seulement d'Elie Wiesel mais de toutes les victimes de la Shoah», a déploré l'Institut roumain d'étude de l'Holocauste qui porte le nom de l'ancien survivant et écrivain, décédé en 2016 à New York.

«La mémoire d'Elie Wiesel ne mérite pas une telle offense de la part de membres de sa communauté natale», a ajouté la même source.

L'ambassade d'Israël en Roumanie a pour sa part condamné un «acte antisémite sans précédent» et a souhaité que les coupables soient traduits rapidement en justice.

Né le 30 septembre 1928 à Sighet, dans une région du nord de la Roumanie qui en 1940 avait été rattachée à la Hongrie, Elie Wiesel fut déporté avec sa famille à l'âge de 15 ans à Auschwitz-Birkenau où sa mère et sa plus jeune sœur ont été assassinées.

Élu membre d'honneur de l'Académie roumaine en 2001, il avait œuvré pour que Bucarest reconnaisse son rôle dans l'Holocauste, après des dizaines d'années de déni.