L’équipe caquiste presque complète à Québec

Les troupes de la Coalition Avenir Québec sont prêtes à mener la guerre aux libéraux aux prochaines élections dans la région de Québec, où leur équipe de candidats est pratiquement complète.

Le chef de la CAQ, François Legault, était de passage dans la capitale, dimanche, pour confirmer les visages de sa formation politique dans les circonscriptions de Montmorency et Chauveau.

Il en a profité pour inaugurer son local électoral dans un secteur industriel en bordure de l’autoroute Félix-Leclerc, dans l’arrondissement des Rivières.

Comme les rumeurs le laissaient présager, Jean-François Simard, un professeur d’université et ancien ministre péquiste délégué à l’Environnement et à l’Eau en 2002 et 2003, portera les couleurs de la CAQ dans Montmorency. Il avait représenté cette circonscription de 1998 à 2003.

Dans Chauveau, c’est le blogueur et chroniqueur politique Sylvain Lévesque qui tentera de déloger l’actuelle ministre des Transports Véronyque Tremblay. M. Lévesque a déjà été député de la CAQ de 2012 à 2014 dans la circonscription de Vanier-Les Rivières, avant d’être défait par le libéral Patrick Huot par quelque 3800 voix.

Les trois hommes ont discouru pendant près d’une heure devant une centaine de partisans galvanisés et ont tour à tour répété l’engagement de la CAQ pour la réalisation rapide du projet de troisième lien.

Avec ces annonces, le portrait des candidats caquistes est complet dans la région de Québec à l’exception de la circonscription de Charlesbourg, où une annonce reste à faire.

Lutte à deux

Pour le chef, M. Legault, la lutte dans la région en sera une à deux, a-t-il précisé, avec les libéraux. Celle-ci opposera le «changement» au «statu quo», a-t-il ajouté.

François Legault prévoit par ailleurs faire deux apparitions publiques, dimanche, aux Galeries de la Capitale et aux Fêtes de la Nouvelle-France, pour aller à la rencontre des électeurs.