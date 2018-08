Onze enfants vivant dans la misère secourus par la police

La police a secouru une dizaine d’enfants qui vivaient dans d’atroces conditions, vendredi, au Nouveau-Mexique.

C’est d’abord la recherche d’un bambin de trois ans enlevé en Georgie qui a mené les enquêteurs jusqu’à un abri de fortune caché, encerclé par des murs de vieux pneus et des monticules de terre.

Le service de police de Taos, au Nouveau-Mexique, dit d’abord avoir été interpellé par l’avis de recherche de l’enfant disparu parce qu’on y mentionnait qu’il pouvait potentiellement être passé par cet État situé au sud du pays.

L’enquête les a amenés à s’intéresser à cet abri de fortune situé à Costilla Meadows, non loin de la frontière avec le Colorado.

«On a tenté d’en apprendre le plus possible sur ces installations à l’écart de tout parce que, jusqu’à un certain point, on avait le sentiment qu’on pourrait y trouver des indices qui nous mèneraient jusqu’au petit garçon enlevé en Georgie», a expliqué l’agent Jerry Hogrefe, tel que le rapportait CNN.

Le mandat qu’ils ont obtenu ne leur a malheureusement pas permis de retrouver le petit disparu; ils en ont toutefois retrouvé 11 autres qui vivaient dans la misère la plus totale, affamés, sans eau ni électricité à leur portée, et vêtus de haillons. «La seule nourriture que l’on a retrouvée consistait en quelques pommes de terre et une boîte de riz entreposés dans un endroit sale», a poursuivi l’agent Hogrefe.

Deux hommes, Siraj Wahhaj et Lucas Morten, ont été arrêtés en lien avec cette histoire.

Quant aux 11 enfants, ils ont été placés sous la protection des services sociaux.