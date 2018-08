Québec lance une nouvelle campagne publicitaire sur le pot

À quelques mois de la légalisation du cannabis, Québec lance lundi une nouvelle campagne publicitaire pour rappeler entre autres qu’il sera toujours défendu d’en cultiver à la maison et que le pot demeurera interdit aux mineurs.

D’autres messages s’adresseront directement aux automobilistes en soulignant que personne ne peut prendre le volant après avoir consommé de la marijuana.

Dans cette vaste offensive médiatique, il sera aussi question de l’interdiction d’en posséder plus de 30 grammes sur soi ou encore d’en fumer près des établissements de santé et des lieux d’enseignement.

Le gouvernement souhaite ainsi informer le public des principales dispositions adoptées en juin par l’Assemblée nationale pour encadrer la loi fédérale.

«Ça faisait longtemps que cette campagne était prévue. Au début, elle était supposée arriver en même temps que la légalisation, mais le gouvernement Trudeau l’a retardée au 17 octobre», a expliqué Alexandra Régis, attachée de presse de la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois.

Sensibiliser plutôt qu’inciter

D’ici la légalisation, la campagne d’information du gouvernement du Québec jouera donc en boucle à la télé, à la radio et sur le web. Aux alentours de la rentrée scolaire, une seconde campagne de prévention, cette fois, verra le jour.

En mars dernier, Québec avait dévoilé une première initiative du genre, qui visait surtout les jeunes. La vidéo au ton grave et aux couleurs très sombres a été visionnée plus de trois millions de fois sur YouTube.

«Comme pour nos campagnes de sensibilisation, notre campagne d’information est très drabe. On ne veut pas rendre alléchante la consommation», a promis Alexandra Régis, qui reconnaît cependant que Loto-Québec et la SAQ, eux, tournent des publicités qui font la promotion, et pas seulement la prévention, des produits qu’ils vendent.

«Mais avec le cannabis, la dépendance n’est vraiment pas la même», a conclu Mme Régis.