Sa vie changée à jamais par un chauffard ivre

La vie de Gabriel Raby a changé dramatiquement il y a deux ans, quand un chauffard ivre l'a percuté de plein fouet alors qu'il attendait à une intersection.

Cloué à un fauteuil, il surmonte les épreuves les une après les autres avec l’aide de son père.

Gabriel Raby avait 29 ans en janvier 2016 quand un chauffard l’a frappé à 100 kilomètres à l’heure, alors qu'il se trouvait dans son véhicule à sa sortie du travail.

«Il a monté sur le terre-plein, il a monté sur la piste cyclable. Il est allé le frapper de plein fouet», raconte son père, Marcel Raby.

Le chauffard avait un taux d'alcool dans le sang de plus de deux fois la limite permise.

Gabriel a passé deux mois dans le coma. À son réveil, les pronostics étaient mauvais. Mais son père a toujours gardé confiance.

Aujourd'hui, il peut bouger ses jambes et ses bras. Et grâce au travail avec son père, grâce à sa persévérance et à courage, il retrouve tranquillement l'usage de la parole.

Le chauffard a été condamné à deux ans moins un jour de prison. Alors que Gabriel est cloué à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie.

«Sa peine, il va la purger le restant de ses jours. Mais là, le meilleur que je peux faire, c'est d'essayer de le remettre sur pied», croit son père.

Gabriel partageait la scène musicale avec son père il y a quelques années. Et il entend bien poursuivre ses rêves à mesure que ses progrès vont se multiplier.