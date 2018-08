Trois soldats de l'OTAN tués dans un attentat-suicide

Trois soldats tchèques membres de l'opération Resolute Support (RS) déployée par l'OTAN en Afghanistan ont été tués dimanche dans un attentat-suicide perpétré par un kamikaze à pied contre leur patrouille au nord de Kaboul, non loin de la grande base militaire de Bagram.

Un soldat américain a été blessé ainsi que deux soldats afghans dans la même attaque, a précisé le commandement de la force RS dans un communiqué, sans mentionner la nationalité des trois victimes décédées.

L'armée tchèque a ultérieurement précisé que les trois hommes appartenaient à ses forces après avoir informé les familles, et précisé que le kamikaze avait frappé «aux abords de la base de Bagram», la principale base de l'OTAN à une cinquantaine de km au nord de Kaboul dans la province voisine de Parwan.

Les talibans ont revendiqué sur Twitter «une explosion contre les forces de l'envahisseur américain à Charikar ce matin qui a tué et blessé huit Américains», se rapportant possiblement à cet attentat.

«L'attentat s'est produit près de Charikar dans la province de Parwan» a précisé à l'AFP le lieutenant-colonel américain Martin O'Donnell, officier de presse de RS, ville distante de moins de 10 km de Bagram.

«Trois membres de Resolute Support ont été tués par un kamikaze au cours d'une patrouille conjointe avec les forces afghanes dans l'est de l'Afghanistan», avait d'abord annoncé RS dans son communiqué - la capitale afghane est située dans la moitié est du pays.

Le gouverneur de la province de Parwan a ajouté que l'attentat s'est produit «vers 6h00 ce matin (1h30 GMT) près de la ville de Charikar».

«Un kamikaze à pied a visé un convoi des forces américaines à Charikar» a indiqué à l'AFP Wahida Shahkar, porte-parole du gouverneur provincial.

Dans un communiqué, l'armée tchèque a déclaré que «trois soldats tchèques, le sergent-chef M.M. (1982), le caporal K.B. (1990) et le caporal P.S. (1993) ont subi des blessures mortelles, à la suite d'une explosion», ajoutant que «les familles des trois soldats ont été informées».

Le ministre de la Défense Lubomir Metnar a adressé ses condoléances aux proches: «La mort tragique de nos trois soldats m'a beaucoup frappé» a-t-il assuré.

Leur mort porte à treize le nombre de soldats tchèques tués en Afghanistan.

Les responsables de l'OTAN avaient expliqué «reconnaître que le membre de RS blessé est Américain», mais rappelé que «Resolute Support a pour politique de ne jamais publier la nationalité des victimes avant qu'elle ne soit rendue publique par les autorités nationales concernées».

Mi-juillet, les forces américaines avaient perdu deux hommes en une semaine, portant à quatre le nombre de militaires américains tués en Afghanistan cette année.

En 2017, onze militaires américains avaient été tués.

L'opération de l'OTAN qui a pris la succession de la Force internationale d'assistance à l'Afghanistan (ISAF) compte actuellement quelque 16.000 hommes dans le pays, principalement pour une mission d'assistance et de formation des forces afghanes.

À eux seuls les Américains ont déployé 13 000 hommes dont 2.000 environ sont affectés à des missions de combat au nom de la lutte contre le terrorisme.

Le commandant de RS, le général américain John Nicholson, cité dans le communiqué, rappelle que 41 nations participent à cette force.

Le contexte est particulièrement tendu en Afghanistan cet été avec une forte activité militaire, afghane et américaine, dans l'est du pays, dans la province du Nangarhar à la frontière pakistanaise et dans le nord-ouest dans la province de Faryab, proche de l'Iran, où l'armée afghane est harcelée par les talibans.

Simultanément le groupe État islamique multiplie les attentats contre des «cibles molles» en ville, à Kaboul et Jalalabad (est) notamment, alors qu'il subit de lourds revers militaires.

Vendredi, l'EI a revendiqué un double attentat-suicide à l'heure de la prière dans une mosquée chiite de Gardez, dans l'est, qui a fait au moins 35 morts et plus de 90 blessés.