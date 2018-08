Un groupe anarchiste occupe un parc à Saguenay

Une quinzaine de manifestants du collectif anarchiste Emma Goldman ont dormi à la belle étoile, dans la nuit de samedi à dimanche, en plein cœur du centre-ville de Chicoutimi pour dénoncer «l’aseptisation» du quartier.

Les militants, qui se décrivent comme étant «communistes» et «libertaires», n’apprécient pas le développement du secteur et ont décidé de le faire savoir par l’occupation durant toute la nuit d’un parc public au coin des rues Jacques-Cartier Est et Tessier.

Selon le Service de la sûreté municipale de Saguenay, une quinzaine de personnes ont campé à cet endroit, déployant tentes et chapiteaux en soirée samedi.

«Stationnements, bureaux, condos, "bistronomie", locaux commerciaux à louer ; tout cela n’est pas pour nous et pourtant, c’est sur le territoire que nous habitons que les bombes sont larguées», explique le groupe sur la page Facebook de l’événement.

Le service de police ne rapporte aucun incident lié à cette manifestation.

«On n’a pas vraiment eu à intervenir, sauf par quelques remises à l’ordre, mais pas d’intervention à proprement parler et aucune arrestation. Ça s’est quand même déroulé pacifiquement», mentionne le lieutenant Stéphane Pellerin.