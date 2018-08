Un homme de 26 ans disparu à Montréal

Un homme de 26 ans qui aurait tenu des propos suicidaires est introuvable et la police de Montréal demande l’aide du public afin de le localiser.

Philip Zwanenburg n’a plus été vu depuis samedi midi à sa résidence de l'île Bizard, dans l’ouest de Montréal.

«Il pourrait possiblement se trouver à proximité d'un cours d'eau dans les environs de l'île Bizard. Il pourrait également se trouver dans le parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard», a mentionné la police par communiqué, dimanche.

Philip Zwanenburg a la peau blanche et porte des lunettes. Il a les yeux et les cheveux bruns. Il mesure 1,88 m et pèse 77 kg.

Il portant jeans bleu usé et des espadrilles noires à motifs vert fluo, ainsi qu’un maillot orange de l’équipe nationale de soccer des Pays-Bas.

Toute personne qui détient des informations concernant cet homme peut le faire en composant le 911, en contactant un poste de police local ou en appelant la ligne Info-Crime Montréal au 514-393-1133.