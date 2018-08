Un retour de vacances meilleur que prévu

Le retour des vacances de la construction n’a pas causé de problèmes de circulation importants dimanche dans la grande région de Montréal, à la grande surprise de plusieurs.

Si les experts s’attendaient au pire avec la fermeture complète de l’autoroute 15 à la hauteur de l’échangeur Turcot jusqu’à ce lundi matin, le trafic est demeuré fluide à Montréal toute la journée.

«Je dois avouer que je suis surpris, mentionne Patrick Benoit, chroniqueur circulation à Salut Bonjour ! Mais on a tellement martelé que ce serait difficile de circuler que le message a passé.»

Quelques ralentissements causés par des incidents mineurs ont été répertoriés, sur la 13 notamment, mais aucun bouchon digne de ce nom n’a été signalé.

Pour M. Benoit, les gens étalent plus leurs vacances et évitent de revenir vers Montréal tous en même temps.

Répit

Les automobilistes n’ont pas trop à s’inquiéter pour les prochaines semaines non plus, alors que les heures de pointe resteront assez courtes malgré le retour au travail de certains.

«La circulation va augmenter graduellement, à moins d’incidents majeurs, jusqu’à la fête du Travail. Là, ça va être l’enfer avec les fermetures qui sont prévues», pense Patrick Benoit.

Il rappelle que si le chantier du pont Mercier se termine dans quelques semaines, celui de l’autoroute 15 nord pour Décarie Nord se terminera seulement en novembre.

Les postes frontaliers de Stanstead, Saint-Armand et Saint-Bernard-de-Lacolle n’ont pas vécu d’engorgements importants non plus durant la journée.

Moins de décès?

Selon les données compilées par Le Journal en date du 5 août, au moins 13 personnes ont perdu la vie lors des deux dernières semaines sur les routes du Québec.

Trois piétons ont aussi été happés mortellement et quatre décès sont survenus sur des plans d’eau.

En 2017, la Sûreté du Québec recensait 19 décès lors des vacances de la construction.