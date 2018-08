Une éclosion de gale au CHSLD inquiète

Les visiteurs d’un CHSLD de Lévis sont inquiets depuis qu’ils ont appris l’existence de cas de gale dans l’établissement.

Un premier cas a effectivement été déclaré mercredi dernier, au Centre d’hébergement Champlain-Chanoine-Audet. Mais les autorités se sont voulues rassurantes, déclarant que tout a été fait pour éviter la propagation de cette maladie hautement contagieuse.

Jeudi matin, le patient touché était déjà placé en isolation, en traitement, et sa chambre avait été désinfectée. Des avis ont été diffusés dans l’établissement pour avertir tous les employés et résidents de la situation.

Les 96 répondants de tous les résidents ont été appelés un par un pour leur transmettre l’information et s’assurer que le message avait bien été reçu.

Par ailleurs, la Direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches s’est rendue sur place pour établir la marche à suivre avec l’établissement de soins.

Vendredi matin, deux cas supplémentaires, des employés, se sont ajoutés à la suite d’un dépistage massif mené auprès de tous les résidents et travailleurs, ce qui élève le bilan à trois.

Une dizaine de cas suspects ont également reçu un traitement préventif.

Les visites ont été suspendues pour toute la fin de semaine. Pendant ce temps, une firme a été dépêchée pour s’occuper de désinfecter les lieux.

La gale est une infection cutanée causée par une mite. Très contagieuse, cette maladie se manifeste par des lésions sur la peau qui s’apparentent à des sillons. Elle se concentre tout particulièrement entre les doigts et les orteils, l’intérieur des poignets et des coudes, les aisselles, la taille et les parties génitales, les fesses et les mamelons. La transmission se fait par contact avec la peau, directement ou par l’intermédiaire des effets personnels de la personne infestée.