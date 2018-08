Une marche pour les droits des parents trans

La cinquième marche pour les droits des personnes trans aura lieu dimanche après-midi, au centre-ville de Montréal.

L'accent sera mis sur les droits des parents trans, que les organisateurs de la marche, du collectif Euphorie, qualifient d'«oubliés dans les réformes des dernières années». Bien que les personnes trans québécoises peuvent faire changer leur sexe sur leurs documents d'identité depuis bientôt 3 ans, ils déplorent de ne pas pouvoir changer leur lien de filiation avec leurs enfants.

«On continue d'avoir ''père'' quand on est une femme trans et ''mère'' quand on est un père trans, a déploré Raphaële Sévigny, porte-parole de la marche, dans un communiqué. Ceci n'est pas acceptable.»

Selon les organisateurs de la marche, les parents peuvent ainsi subir de la discrimination puisqu'ils sont obligés de révéler leur statut trans lorsqu'ils doivent montrer un certificat de naissance ou tout autre document qui y est relié. Leurs enfants pourraient également subir de la discrimination.

Une poursuite a d'ailleurs été lancée en 2015 par le Centre de lutte contre l'oppression des genres contre le gouvernement du Québec. Un procès est prévu en janvier 2019.

La marche débutera à 14 h, à la Place de la Paix, sur le boulevard Saint-Laurent, près de Monument-National et de la Société des arts technologiques (SAT).

Les organisateurs de la marche demandent également que les personnes trans puissent préserver leurs gamètes (des cellules reproductrices), ce qu'ils jugent compliqué depuis que les frais de cette mesure ne sont plus remboursés par le gouvernement.