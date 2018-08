Une Québécoise vit deux tremblements de terre en une semaine

Une Québécoise en voyage en Indonésie a eu son lot de sensations fortes puisqu’elle a vécu les deux tremblements de terre qui ont fait une centaine de morts dans l’île de Lombok en l’espace d’une semaine.

Coralie Laflamme-Lefebvre se trouvait dans le sud de l’île lorsque la terre a violemment tremblé, dimanche.

«On s’en allait souper. On était sur la rue et tout a commencé à vibrer. Le sol vibrait de gauche à droite et de haut en bas. Les choses ont commencé à tomber des étages», a raconté la Montréalaise de 26 ans qui vivait une telle expérience pour une deuxième fois en deux semaines.

Mais contrairement au premier séisme qu’elle avait ressenti alors qu’elle se trouvait sur l’île voisine de Bali le dimanche précédent, la panique s’est emparée de la population locale.

«Deux minutes après le tremblement de terre, des locaux ont pris leur scooter en pleurant et en criant "tsunami"! Quand on a vu les gens en panique, on a eu peur», a-t-elle ajouté en entrevue téléphonique depuis l’île de Lombok.

Puisqu’elle avait un scooter loué, elle a suivi la population qui a pris la route de la montagne la plus proche pour se mettre à l’abri en cas de tsunami.

«C’était chaotique. C’était assez dangereux, puisque les gens se bousculaient sur la route», a précisé Coralie Laflamme-Lefebvre qui n’a pas vu de scène de destruction, car l’épicentre de la secousse se trouvait dans le nord de l’île.

Après avoir roulé une vingtaine de minutes, elle s'est retrouvée avec d’autres à attendre dans la montagne.

«On était entassé avec des locaux et des touristes. Mais la population locale était très gentille. On nous a donné de l’eau», a mentionné la Québécoise qui a passé environ 2h30 là avant que des policiers avertissent qu’il n’y avait plus aucun danger.

Malgré ces secousses, la jeune femme n’a pas changé ses plans de voyage. Elle devait partir comme prévu lundi vers l’île indonésienne de Flores pour d’autres péripéties.