De l’aide pour payer les funérailles de sa fille happée par un train de VIA Rail

La mère de la jeune femme morte happée par un train de VIA Rail la semaine dernière, près du Centre Vidéotron, a lancé un appel à l’aide sur Facebook pour réussir à payer les funérailles de sa fille.

Carol-Anne Bergevin, 25 ans, se serait enlevé la vie jeudi soir, selon la thèse privilégiée par les enquêteurs de la police de Québec.

«Il n’y a rien qui laissait supposer que ça arriverait. On s’est parlé 35 minutes avant, et elle me disait que tout allait bien», a raconté au Journal sa mère, Annick Bergevin, qui tenait à souligner que sa fille était aux prises avec des troubles bipolaires.

«La maladie mentale prenait trop de place dans sa vie», a exprimé la mère endeuillée, qui était très proche de sa fille aînée, une travailleuse en microsoudure à Québec.

«Elle adorait son emploi et y excellait», a-t-elle mentionné.

Maintenant, la famille souhaite offrir à Carol-Anne de dignes funérailles pour la porter à son dernier repos.

Manque de sous

Les sous leur manquent puisque l’assurance vie ne peut s’appliquer et que la jeune femme avait accumulé des dettes. Déjà, les gens ont été généreux, dit Mme Bergevin, reconnaissante.

Cette dernière espère également pouvoir récupérer quelques souvenirs de sa fille, actuellement inaccessibles.

«Même les bagues qu’elle a créées elle-même, on ne peut pas les avoir, il faut les revendre puisqu’elles sont considérées comme des biens de valeur», s’attriste Mme Bergevin.

Pour aider la famille de la victime : anickbergevin@hotmail.com

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266