De nombreux chantiers routiers actifs à Sherbrooke

Le retour des vacances de la construction coïncide avec la reprise des travaux routiers. Sherbrooke n'y échappe pas et la Ville comptabilise 40 chantiers actifs sur son territoire.

«Il fait chaud, 40 degrés et je suis tout trempé, mais on fait ça pour la sécurité des gens», rapporte Zeynel Ovayolu, un signaleur routier rencontré sur un des nombreux chantiers en ville.

Avec un mercure à 30 degrés et l'humidex qui le porte à 39, le retour au travail a été particulièrement difficile sur les chantiers lundi matin.

Partout à Sherbrooke, on retrouve des chantiers majeurs, comme celui de la rue Dieppe qui entraîne la fermeture complète de la partie à sens unique de la Galt Ouest pour les deux prochaines semaines.

«C'est certain que ça provoque un stress. Il y a beaucoup de circulation, 15 000 automobilistes par jour, et les gens ne sont pas tous patients, raconte un autre signaleur routier, non identifié.

Les journées sans pluie permettent à la Ville de respecter les échéanciers prévus jusqu'ici. Préparation de la chaussée, asphaltage, et aménagement de trottoir devraient être réalisés dans les temps prévus.

Au terme de l'année, 40 millions $ auront été investis dans 170 chantiers sur les routes de Sherbrooke.