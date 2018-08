Elle poursuit un hôpital après une césarienne sans anesthésie

Un couple de San Diego, en Californie, poursuit un hôpital, une obstétricienne et un anesthésiste après qu’ils eurent réalisé une césarienne sans anesthésie.

C’est ce que soutient la poursuite intentée par Delfina Mota, 26 ans, et son fiancé, Paul Iheanachor, 35 ans, selon ce que rapporte le «San Diego Union Tribune».

Enceinte de 41 semaines, Delfina Mota s’est présentée le 15 novembre 2017 au Centre médical Tri-City, dans le quartier Oceanside, où elle a été admise pour son accouchement.

Mais après une longue nuit en travail, les médecins ne pouvaient plus entendre le cœur du bébé, à 5h20, le matin du 16 novembre.

C’est alors que l’obstétricienne Dre Sandra Lopez a décidé de réaliser une césarienne d’urgence sur la patiente. Selon la poursuite du couple, l’anesthésiste n’a pas répondu à plusieurs appels d’urgence.

«Appelez-le. N’arrêtez pas de l’appeler», se souvient d’avoir entendu Mme Mota, alors attachée à la table d’opération.

«Je savais que les médecins allaient procéder à une césarienne d’urgence. Mais rien ne pouvait me préparer aux cris que j’ai entendus quand la chirurgie a commencé», a déclaré le père de famille.

«Je criais parce que j’avais peur. Je ne savais pas ce qui se passait. J’étais couchée là et l’obstétricienne m’a dit qu’elle devait le faire. C’est là que je les ai sentis m’ouvrir. Les infirmières me tenaient. Je pouvais sentir qu’elle me coupait et qu’elle m’ouvrait avec ses mains. C’est à ce moment que j’ai perdu connaissance», a raconté la jeune mère au magazine «People».

«Elle pleurait et elle criait comme une folle. Elle pouvait sentir tout ce qui arrivait et elle criait à l’aide», selon la poursuite.

Durant la césarienne, l’anesthésiste s’est finalement présenté dans la salle d’opération, indique-t-on dans la poursuite.

Le couple poursuit l’hôpital, l’obstétricienne et l’anesthésiste pour 5,75 millions de dollars américains.

Une situation «horrible»

«Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais c’est un hôpital, des mesures auraient dû être en place pour éviter une telle situation», a soutenu Mme Mota.

Pour l’avocat du couple, Mme Mota et M. Iheanachor ont vécu une situation «horrible».

«Je fais ce métier depuis 35 ans et je n’ai jamais vu un tel événement», a-t-il dit.

Après l’accouchement, le personnel du centre médical aurait tenté d’apaiser le couple. «Ils nous ont donné une chambre double et une carte cadeau de 25 $», selon M. Iheanachor.

L’hôpital se défend

Le centre médical a décidé de commenter publiquement la situation, bien que des poursuites judiciaires soient en cours.

«Bien que nous ne fassions normalement aucun commentaire sur les litiges en cours, la sortie publique de la patiente sur les soins qu'elle a reçus pendant sa césarienne d'urgence nous oblige à répondre à cette allégation scandaleuse. Le patient a reçu une anesthésie avant la chirurgie. Nous sommes heureux que le bébé soit en bonne santé et heureux», a déclaré le Centre médical Tri-City, cité par le «San Diego Union Tribune».

Les avocats de l’obstétricienne et de l’anesthésiste n’ont pas voulu commenter le dossier.

Si la petite Cali, née le 16 novembre 2017, se porte très bien, ce n’est pas le cas pour sa maman.

Courtoisie

«Je ne me sens toujours pas moi-même. J’ai vu un traumatisme. J’ai maintenant peur d’avoir un autre bébé», a confié Delfina Mota à «People».

Disant vivre du stress post-traumatique, la jeune mère soutient avoir mis du temps avant de connecter avec son poupon.

«J’étais déprimée et je ne pouvais pas m’occuper de ma fille toute seule. Ma meilleure amie a dû venir chez moi s’occuper de mon enfant parce que je pouvais à peine marcher», a-t-elle dit à «People».