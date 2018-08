La deuxième saison de «La dérape» en tournage

La deuxième saison de «La dérape» est en chantier. Club illico annonçait lundi que le tournage des nouveaux épisodes de la série familiale écrite par Christian Laurence, mettant en vedette Camille Felton, est présentement en cours à Québec.

Le premier chapitre de «La dérape» est en ligne et peut être visionné intégralement depuis février dernier sur Club illico, et la suite sera dévoilée quelque part en 2019.

La jeune héroïne, Julia (Camille Felton), viendra alors de conclure sa saison de karting, la tête pleine d’espoir en rêvant au circuit élite. Elle sera d’ailleurs invitée aux essais d’une écurie de la très compétitive Formule 1600. Sa relation amoureuse avec Alex (Samuel Gauthier) sera officialisée, mais une nouvelle venue, Géraldine Sullivan (Amaryllis Tremblay), et le frère de cette dernière, Nathan (Thomas Vallières), pourraient semer la zizanie.

De son côté, le «mouton noir» Matt (Maxime Gibeault) se retrouvera à nouveau dans le pétrin quand ses parents, Rick (Guy Jodoin) et Sandra (Marie Turgeon) découvriront les circonstances du terrible accident survenu précédemment. Un héritage inattendu poussera Jeff (Sébastien Delorme) et Nathalie (Hélène Florent), le père et la mère de Julia, au bord de la séparation.

L’entourage de nos jeunes pilotes de kart, composé notamment de Kevin (Simon Pigeon), Shawi (André Kasper), Émilie (Ludivine Reding), Cathie (Romane Denis) et Sasha (Karl-Antoine Suprice) sera toujours au rendez-vous. D’autres nouveaux personnages, campés par Rabah Ait Ouyahia, Charlotte Aubin, Pierre-Luc Lafontaine et Jeff Boudreault, se grefferont également au petit univers de «La dérape».

Club illico affirme que «La dérape» est l’une des franchises les plus populaires de son catalogue. La plupart des téléspectateurs qui ont consommé la fiction l’auraient d’ailleurs regardée d’un trait, en moins de sept jours. Avec «L’Académie», «La dérape» est l’un des produits québécois originaux destinés aux adolescents de Club illico, néanmoins appréciés de toute la famille.

«La dérape» est une production de Sonia Despars et Marc Biron, de la boîte Parallaxes. Le scénariste Christian Laurence et Richard Lacombe, à qui on doit l’idée de l’histoire et qui collabore également aux textes, se partagent la réalisation du deuxième volet.